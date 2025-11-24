तेजस क्रैश का असर, 8% लुढ़का HAL का शेयर, डिफेंस सेक्टर में हलचल

संक्षेप: Defence Stock: सोमवार की सुबह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics) के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तेजस फाइटर जेट (Tejas fighter jet Crash) क्रैश है।

Defence Stock: सोमवार की सुबह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics) के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तेजस फाइटर जेट (Tejas fighter jet Crash) क्रैश है। दुबई में एयरशो के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया तेजस फाइटर जेट क्रैश कर गया था। यह घटना एचएएल और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा झटका है।

8% टूटा शेयर बीएसई में आज सोमवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4205 रुपये के लेवल पर खुला। यह बीते 10 हफ्तों में कंपनी के शेयरों का सबसे न्यूनतम स्तर है। बता दें, ओपनिंग के बाद एचएएल के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन वह नाकाफी थी।

डिफेंस सेक्टर के लिए क्यों बड़ा झटका तेजस फाइटर जेट अपने सेगमेंट में सबसे किफायती फाइटर जेट में से एक है। इसके अलावा भारत, खरीदार देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। यही वजह है कि कई छोटे देश इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर चाहते हैं। एयरशो की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से भारतीय उम्मीदों को झटका लगा है। बता दें, एयरशो के दौरान बड़ी संख्या में खरीदार देश भी मौजूद थे। माना जा रहा था कि एयरशो के बाद भारत को कई ऑर्डर मिल सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही इस स्वदेशी फाइटर जेट के लिए बड़ा ऑर्डर लगाया है।

डिफेंस प्रोडक्ट्स को बेचने की होड़ में भारत भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक बेचना चाह रहा है। बीते कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हमले को जिस तरह भारत ने कमजोर किया और करारा जवाब दिया था उससे देशी डिफेंस कंपनियों की साख में इजाफा हुआ था। उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई थी।

पिछले एक साल में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 8 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.79 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।