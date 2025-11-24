Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HAL Share falls 4 percent stock reacted on Tejas Fighter jet crashed
तेजस क्रैश का असर, 8% लुढ़का HAL का शेयर, डिफेंस सेक्टर में हलचल

तेजस क्रैश का असर, 8% लुढ़का HAL का शेयर, डिफेंस सेक्टर में हलचल

संक्षेप:

Defence Stock: सोमवार की सुबह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics) के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तेजस फाइटर जेट (Tejas fighter jet Crash) क्रैश है।

Mon, 24 Nov 2025 10:07 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence Stock: सोमवार की सुबह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics) के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तेजस फाइटर जेट (Tejas fighter jet Crash) क्रैश है। दुबई में एयरशो के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया तेजस फाइटर जेट क्रैश कर गया था। यह घटना एचएएल और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा झटका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

8% टूटा शेयर

बीएसई में आज सोमवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4205 रुपये के लेवल पर खुला। यह बीते 10 हफ्तों में कंपनी के शेयरों का सबसे न्यूनतम स्तर है। बता दें, ओपनिंग के बाद एचएएल के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन वह नाकाफी थी।

ये भी पढ़ें:डिफेंस सेक्टर का नया HAL बनेगा यह धाकड़ स्टॉक, रिटर्न के मामले में आगे

डिफेंस सेक्टर के लिए क्यों बड़ा झटका

तेजस फाइटर जेट अपने सेगमेंट में सबसे किफायती फाइटर जेट में से एक है। इसके अलावा भारत, खरीदार देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। यही वजह है कि कई छोटे देश इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर चाहते हैं। एयरशो की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से भारतीय उम्मीदों को झटका लगा है। बता दें, एयरशो के दौरान बड़ी संख्या में खरीदार देश भी मौजूद थे। माना जा रहा था कि एयरशो के बाद भारत को कई ऑर्डर मिल सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही इस स्वदेशी फाइटर जेट के लिए बड़ा ऑर्डर लगाया है।

ये भी पढ़ें:अडानी के ‘पार्टनर’ बेच रहे हैं इस समूह की इस कंपनी का 6% हिस्सा

डिफेंस प्रोडक्ट्स को बेचने की होड़ में भारत

भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक बेचना चाह रहा है। बीते कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हमले को जिस तरह भारत ने कमजोर किया और करारा जवाब दिया था उससे देशी डिफेंस कंपनियों की साख में इजाफा हुआ था। उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई थी।

पिछले एक साल में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 8 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.79 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Defence Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।