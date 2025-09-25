डिफेंस कंपनी को मिला 97 फाइटर जेट के लिए ₹62370 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट

रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आज 97 तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों के लिए एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा।

HAL Share: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 2 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 4,806 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील है। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आज 97 तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों के लिए एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यह 62,370 करोड़ रुपये (टैक्स छोड़कर) का डील है। यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) के बेड़े को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए 97 तेजस जेट विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ ₹62,370 करोड़ का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 97 तेजस जेट विमानों की आपूर्ति 2027-28 में शुरू होगी।

क्या है डिटेल यह समझौता ऐसे समय हो रहा है जब भारतीय वायुसेना अपने अंतिम दो मिग-21 स्क्वाड्रन को रिटायर करने जा रही है। तेजस मार्क-1ए सौदा न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि देश के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और उद्योगों को भी मजबूती देगा। इससे पहले फरवरी 2021 में सरकार ने 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए ₹46,898 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसमें देरी हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 19 अगस्त 2025 को 97 अतिरिक्त तेजस मार्क-1ए विमानों की खरीद को मंजूरी दी, जिससे इस नए सौदे का रास्ता साफ हुआ। तेजस मार्क-1ए में शुरुआती 40 एलसीए विमानों की तुलना में अधिक उन्नत एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे होंगे। इन विमानों में स्वदेशी सामग्री का उपयोग 65% से अधिक होने की उम्मीद है।