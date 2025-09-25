HAL set to sign 67000 crore rupees Tejas Mk 1A deal today share surges 2 percent डिफेंस कंपनी को मिला 97 फाइटर जेट के लिए ₹62370 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HAL set to sign 67000 crore rupees Tejas Mk 1A deal today share surges 2 percent

डिफेंस कंपनी को मिला 97 फाइटर जेट के लिए ₹62370 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट

 रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आज 97 तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों के लिए एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
डिफेंस कंपनी को मिला 97 फाइटर जेट के लिए ₹62370 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट

HAL Share: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 2 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 4,806 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील है। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आज 97 तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों के लिए एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यह 62,370 करोड़ रुपये (टैक्स छोड़कर) का डील है। यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) के बेड़े को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए 97 तेजस जेट विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ ₹62,370 करोड़ का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 97 तेजस जेट विमानों की आपूर्ति 2027-28 में शुरू होगी।

क्या है डिटेल

यह समझौता ऐसे समय हो रहा है जब भारतीय वायुसेना अपने अंतिम दो मिग-21 स्क्वाड्रन को रिटायर करने जा रही है। तेजस मार्क-1ए सौदा न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि देश के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और उद्योगों को भी मजबूती देगा। इससे पहले फरवरी 2021 में सरकार ने 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए ₹46,898 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसमें देरी हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 19 अगस्त 2025 को 97 अतिरिक्त तेजस मार्क-1ए विमानों की खरीद को मंजूरी दी, जिससे इस नए सौदे का रास्ता साफ हुआ। तेजस मार्क-1ए में शुरुआती 40 एलसीए विमानों की तुलना में अधिक उन्नत एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे होंगे। इन विमानों में स्वदेशी सामग्री का उपयोग 65% से अधिक होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी लगातार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कंपनी को हाल के वर्षों में स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और इंजन निर्माण के कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। इसके साथ ही, तेजस विमानों को शक्ति देने वाले 113 एफ-404 इंजन की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक अलग समझौता भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसकी घोषणा तेजस मार्क-1ए सौदे के बाद की जाएगी। बता दें कि यह सौदा न केवल भारतीय वायुसेना को नई क्षमता देगा बल्कि लघु और मध्यम उद्योगों (SMEs) को भी रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बड़े अवसर प्रदान करेगा।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।