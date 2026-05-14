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PSU डिफेंस कंपनी को हुआ 4184 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट, 35 रुपये डिविडेंड का ऐलान, शेयरों में 4% तक की तेजी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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HAL Q4 Results 2026: सरकारी डिफेंस कंपनी HAL के शेयरों की कीमतों में आज गुरुवार को 4 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली थी। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 

PSU डिफेंस कंपनी को हुआ 4184 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट, 35 रुपये डिविडेंड का ऐलान, शेयरों में 4% तक की तेजी

HAL Share Price: सरकारी डिफेंस कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड देने की भी जानकारी दी है। पीएसयू स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड रिजल्ट (HAL Q4 Results 2026)

कंपनी को मार्च तिमाही के दौरान 4184.28 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 5.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट एक साल पहले मार्च तिमाही में 3958.25 करोड़ रुपये रहा था।

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कितना रहा कंंपनी का रेवन्यू?

मार्च तिमाही के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 13943.32 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधाक पर कंपनी के रेवन्यू में 1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले मार्च तिमाही के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का रेवन्यू 13699.87 करोड़ रुपये रहा था।

मार्च क्वार्टर के दौरान HAL का EBITDA 4.4 प्रतिशत की गिरावट के बाद 5057 करोड़ रुपये रहा है।

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700% डिविडेंड दे रही है कंपनी (HAL Dividend Updates)

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 700 प्रतिशत का फायदा होगा।

शेयरों में 4% तक की तेजी (HAL Share price today)

बीएसई में आज हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 4% की तेजी देखने को मिली। बीएसई में आज गुरुवार को यह स्टॉक 4697.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ 4805.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक लाल निशान पर ट्रेड करने लगा था। बीएसई में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 4599.80 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है।

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लॉन्ग टर्म में दिया मोटा रिटर्न

बीते एक साल में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर 3.55 प्रतिशत लुढ़क चुका है। हालांकि, 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 12.88 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 209 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों का दाम 835 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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