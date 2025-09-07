ALH हेलीकॉप्टरों में खराबी की खबर पर डिफेंस कंपनी दिया जवाब, कल शेयर पर रहेगी नजर!

कंपनी ने कहा कि निष्कर्ष हमेशा पूरी और सही जानकारी के आधार पर निकाले जाने चाहिए। HAL ने यह भी जोड़ा कि मीडिया को उसके प्रमुख स्वदेशी प्लेटफॉर्म के बारे में रिपोर्टिंग करते समय तथ्यों पर आधारित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

HAL Share: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर कल सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, कंपनी ने आज रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) के टेल ड्राइव शाफ्ट में खामी को लेकर अखबार में छपी रिपोर्ट 'एकतरफा और भ्रामक' है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना द्वारा ALH हेलीकॉप्टरों की जो वन-टाइम चेक प्रक्रिया चलाई जा रही है, वह सामान्य रखरखाव का हिस्सा है और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी का पता चलने के बाद की जाने वाली नियमित कार्रवाई है। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 4,415. रुपये पर बंद हुए थे।

क्या है डिटेल कंपनी ने कहा, “6 सितंबर 2025 को प्रकाशित लेखों में एकतरफा दृष्टिकोण और भ्रामक टिप्पणी की गई है। OTC किसी भी खामी के बाद की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। इस मामले में यह खामी टेल ड्राइव शाफ्ट (TDS) से जुड़ी है। HAL भारतीय सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है और विशेषज्ञ टीमों को जांच के लिए तैनात किया गया है ताकि मूल कारण का पता लगाया जा सके।” बता दें कि कि ALH हेलीकॉप्टर HAL द्वारा विकसित किए गए हैं और भारतीय सशस्त्र बलों में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं।

HAL ने दोहराया कि हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित उड़ान बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस से जुड़ी बातें बेहद अहम होती हैं। कंपनी ने जोर देकर कहा कि सभी मेंटेनेंस निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कंपनी ने आगे बताया कि ALH ध्रुव बेड़ा अब तक 4.5 लाख घंटे से अधिक उड़ान भर चुका है और यह हेलीकॉप्टर पिछले दो दशक से भी अधिक समय से भारतीय सशस्त्र बलों, कोस्ट गार्ड और सिविल ऑपरेटर्स के साथ लगातार सेवा में है। यह हेलीकॉप्टर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी उड़ान भर चुका है — ऊंचे हिमालयी इलाकों से लेकर तटीय क्षेत्रों तक। मौजूदा समय में बाढ़ राहत और कैस-इवैक अभियानों के दौरान भारतीय सेना ने ALH हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए जोखिमपूर्ण बचाव अभियान चलाए, जिनमें फंसे हुए नागरिकों और CRPF जवानों को सुरक्षित निकाला गया। यह तथ्य इस बात का सबूत है कि सेना इस प्लेटफॉर्म पर पूरा भरोसा करती है।