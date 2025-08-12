HAL give more than 10 crore rupee work to Avantel Ltd share jumps 4 percent HAL ने इस डिफेंस कंपनी को दिया 10 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 4% की तेजी, भाव 200 रुपये से कम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HAL give more than 10 crore rupee work to Avantel Ltd share jumps 4 percent

HAL ने इस डिफेंस कंपनी को दिया 10 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 4% की तेजी, भाव 200 रुपये से कम

एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी Avantel Ltd के शेयरों में मगंलवार 12 अगस्त को 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में इस उछाल के पीछे की वजह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से मिला वर्क ऑर्डर है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:57 AM
share Share
Follow Us on
HAL ने इस डिफेंस कंपनी को दिया 10 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 4% की तेजी, भाव 200 रुपये से कम

Defence Stock: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी Avantel Ltd के शेयरों में मगंलवार 12 अगस्त को 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में इस उछाल के पीछे की वजह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से मिला वर्क ऑर्डर है। बता दें, Avantel Ltd के शेयर आज सुबह बीएसई में मामूली गिरावट के साथ 129.70 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ है। हालांकि, इसके कुछ ही देर के बाद यह स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 133.55 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। जोकि 9.44 बजे तक इंट्रा-डे हाई भी रहा है।

ये भी पढ़ें:1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, 2 टुकड़ों में भी होगा शेयरों का बंटवारा

10 करोड़ रुपये से अधिक का है ऑर्डर

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से Avantel Ltd को 10.11 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह कंपनी को 11 अगस्त को मिला था। Avantel Ltd को सैटकॉम इक्विपमेंट (एयरबोन वर्जन) बनाना है। इस ऑर्डर को 10 अगस्त 2026 से पहले पूरा करना है। कंपनी को 24 महीने की वारंटी भी देनी होगी।

इस पहले जून के महीने में कंपनी को 24.73 करोड़ रुपये के दो बड़े ऑर्डर मिले थे। इसमें एक ऑर्डर मझगांव डॉक ने भी दिया था। जिसकी कुल वैल्यू 11.06 करोड़ रुपये थी।

ये भी पढ़ें:एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए ₹92 करोड़, आज IPO हो रहा है ओपन

जून तिमाही में इस डिफेंस कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा?

Avantel Ltd का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 56 प्रतिशत गिरा है। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 3.23 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.38 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। कंपनी का रेवन्यू जून क्वार्टर में 51.90 करोड़ रुपये रहा है।

भले ही आज कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 27 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, 5 साल में Avantel Ltd के शेयरों में 2000 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Defence Stock Market Update Multibagger Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।