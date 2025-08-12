HAL ने इस डिफेंस कंपनी को दिया 10 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 4% की तेजी, भाव 200 रुपये से कम

एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी Avantel Ltd के शेयरों में मगंलवार 12 अगस्त को 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में इस उछाल के पीछे की वजह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से मिला वर्क ऑर्डर है।

Defence Stock: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी Avantel Ltd के शेयरों में मगंलवार 12 अगस्त को 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में इस उछाल के पीछे की वजह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से मिला वर्क ऑर्डर है। बता दें, Avantel Ltd के शेयर आज सुबह बीएसई में मामूली गिरावट के साथ 129.70 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ है। हालांकि, इसके कुछ ही देर के बाद यह स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 133.55 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। जोकि 9.44 बजे तक इंट्रा-डे हाई भी रहा है।

10 करोड़ रुपये से अधिक का है ऑर्डर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से Avantel Ltd को 10.11 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह कंपनी को 11 अगस्त को मिला था। Avantel Ltd को सैटकॉम इक्विपमेंट (एयरबोन वर्जन) बनाना है। इस ऑर्डर को 10 अगस्त 2026 से पहले पूरा करना है। कंपनी को 24 महीने की वारंटी भी देनी होगी।

इस पहले जून के महीने में कंपनी को 24.73 करोड़ रुपये के दो बड़े ऑर्डर मिले थे। इसमें एक ऑर्डर मझगांव डॉक ने भी दिया था। जिसकी कुल वैल्यू 11.06 करोड़ रुपये थी।

जून तिमाही में इस डिफेंस कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा? Avantel Ltd का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 56 प्रतिशत गिरा है। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 3.23 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.38 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। कंपनी का रेवन्यू जून क्वार्टर में 51.90 करोड़ रुपये रहा है।

भले ही आज कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 27 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, 5 साल में Avantel Ltd के शेयरों में 2000 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है।