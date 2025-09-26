धाकड़ डिफेंस कंपनी को मिला ₹62370 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4 एक्सपर्ट्स बुलिश, ₹6220 का टारगेट प्राइस सेट

HAL Target Price: दिग्गज डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में इस साल अबतक 25 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि स्टॉक 6000 रुपये के स्तर को क्रॉस कर सकता है।

HAL Target Price: दिग्गज डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में इस साल अबतक 25 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि स्टॉक 6000 रुपये के स्तर को क्रॉस कर सकता है। इसके पीछे की वजह 97 तेजस लड़ाकू विमान ( 97 Light Combat Aircraft (LCA) Mk1A) को लेकर रक्षा मंत्रालय के साथ हुए MoU को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कंपनी के मजबूत रेवन्यू की उम्मीद से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बता दें, रक्षा मंत्रालय के साथ हुई डील की कुल वैल्यू 62370 करोड़ रुपये है। इस डील के अनुसार कंपनी को 68 सिंगल सीट के फाइटर और 29 डबल सीट के फाइटर जेट बनाने हैं। इन प्रोजेक्ट की डिलीवरी वित्त वर्ष 2028 से शुरू हो जाएगी। वहीं, कंपनी को 6 साल में डिलीवरी को पूरी करनी होगी।

इन एयरक्राफ्ट में 64 प्रतिशत भारतीय उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें एएसईए राडार भी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज के अनुसार इस प्रोजेक्ट के जरिए 105 भारतीय कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा। वहीं, 11750 नौकरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जनरेट होगी।

ब्रोकरेज हाउस बुलिश मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 5800 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जेफरिज ने भी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों को BUY रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 6220 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। नोमुरा की तरफ से 6100 रुपये के टारगेट प्राइस पर BUY रेटिंग दी गई है। Choice Institutional Equities ने भी इस डिफेंस स्टॉक को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 5570 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

आज शुक्रवार को यह स्टॉक 4839.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 4839.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।