किसने खरीदा ₹271 करोड़ का पेंटहाउस? गुरुग्राम की इस प्रॉपर्टी डील ने सबको चौंकाया

Delhi-NCR Real Estate: गुरुग्राम का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब यहां एक ऐसा पेंटहाउस खरीदा गया है, जिसकी कीमत सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। एंटरप्रेन्योर मानव सरदाना ने DLF के The Dahlias प्रोजेक्ट में करीब ₹271 करोड़ का पेंटहाउस खरीदा है। इस डील के साथ गुरुग्राम ने भारत के सबसे महंगे सिंगल-यूनिट रेजिडेंशियल सौदों के बाजार में अपनी मजबूत जगह बना ली है। खास बात यह है कि यह कीमत किसी पूरी बिल्डिंग या कई फ्लैटों की नहीं, बल्कि सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह देश में किसी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की वैल्यू के हिसाब से सबसे महंगी रिपोर्टेड खरीद में से एक है।

मानव सरदाना द्वारा खरीदा गया यह पेंटहाउस करीब 17,200 वर्ग फुट के सुपर एरिया में फैला है, जबकि इसका कारपेट एरिया लगभग 10,500 वर्ग फुट बताया गया है। इस हिसाब से इसकी कीमत सुपर एरिया पर करीब ₹1.58 लाख प्रति वर्ग फुट और कारपेट एरिया के आधार पर लगभग ₹2.6 लाख प्रति वर्ग फुट बैठती है। यहां यह समझना जरूरी है कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया अलग-अलग होते हैं। कारपेट एरिया वह जगह होती है, जिसका इस्तेमाल घर के अंदर रहने के लिए किया जा सकता है, जबकि सुपर एरिया में सुविधाओं और अन्य हिस्सों का अनुपात भी शामिल हो सकता है।

अब तक भारत में बेहद महंगे घरों की चर्चा होती थी, तो मुंबई का नाम सबसे पहले आता था। वर्ली, मालाबार हिल और दक्षिण मुंबई के अन्य प्रीमियम इलाकों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें कई बार ₹2 लाख प्रति वर्ग फुट से ऊपर पहुंच चुकी हैं। हालांकि, मुंबई में कई बड़ी डील में एक से ज्यादा अपार्टमेंट या कई यूनिट को जोड़कर बनाई गई बड़ी रेजिडेंस शामिल रही हैं। गुरुग्राम के The Dahlias की यह डील इसलिए खास है, क्योंकि यहां एक ही रेजिडेंशियल यूनिट के लिए ₹271 करोड़ की रकम खर्च की गई है। कारपेट एरिया के हिसाब से लगभग ₹2.6 लाख प्रति वर्ग फुट की कीमत इसे मुंबई के सबसे महंगे घरों के साथ सीधे मुकाबले में खड़ा करती है।

मुंबई में इससे भी बड़ी टिकट वाली कई डील सामने आ चुकी हैं। इनमें लीना गांधी तेवारी द्वारा वर्ली के नमन ज़ाना (Naman Xana) में करीब ₹639 करोड़ में दो सी-फेसिंग डुप्लेक्स खरीदने की डील और जेपी तापड़िया द्वारा मालाबार हिल में करीब ₹369 करोड़ में 27,160 वर्ग फुट का ट्रिप्लेक्स खरीदना शामिल है। इसके अलावा भी मुंबई में कई घर ₹180-200 करोड़ से अधिक कीमत में बिक चुके हैं। लेकिन, The Dahlias की डील की खासियत इसका सिंगल-यूनिट होना और प्रति वर्ग फुट की बेहद ऊंची कीमत है।

गुरुग्राम के गोल्फ लिंक्स (Golf Links) इलाके में स्थित The Dahlias से पहले The Camellias ने इस सेक्टर को भारत के सबसे प्रीमियम रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2024 में एंटरप्रेन्योर ऋषि पार्टि ने The Camellias में करीब 16,290 वर्ग फुट का पेंटहाउस ₹190 करोड़ में खरीदा था। इस डील की कारपेट एरिया के आधार पर कीमत लगभग ₹1.8 लाख प्रति वर्ग फुट बैठती है। इसके बाद भी इस इलाके में कई बड़ी डील हुई हैं। करीब 11,000 वर्ग फुट का एक अपार्टमेंट लगभग ₹114 करोड़ में बिकने की जानकारी सामने आई थी, यानी इस पूरे इलाके में ₹100 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों का बाजार तेजी से विकसित हुआ है।

The Camellias के प्रमुख खरीदारों में अजीत जैन का नाम भी शामिल है। Berkshire Hathaway के वाइस चेयरमैन और वॉरेन बफेट के करीबी सहयोगी जैन ने यहां करीब 7,400 वर्ग फुट का अपार्टमेंट लगभग ₹85 करोड़ में खरीदा था। यह डील भी बताती है कि गुरुग्राम का यह इलाका सिर्फ स्थानीय अमीर खरीदारों को ही आकर्षित नहीं कर रहा, बल्कि देश और विदेश में रहने वाले बेहद संपन्न भारतीयों की भी पसंद बन रहा है।

The Dahlias में भी लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री तेज रही है। अक्टूबर 2025 में दिल्ली-NCR के एक औद्योगिक घराने ने इस प्रोजेक्ट में 4 अपार्टमेंट करीब ₹380 करोड़ में खरीदे थे। इन अपार्टमेंट का कुल क्षेत्रफल 35,000 वर्ग फुट से अधिक बताया गया था। इसके अलावा अनुभवी निवेशक मधुसूदन केला ने भी यहां करीब ₹120.7 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है। इन डील के बाद The Dahlias में ₹100 करोड़ से अधिक कीमत वाली प्रॉपर्टी की डिमांड और चर्चा दोनों बढ़ी हैं।

The Dahlias प्रोजेक्ट में करीब 420 रेजिडेंस, 8 टावर और 29 मंजिल तक की ऊंचाई है। पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एरिया करीब 75 लाख वर्ग फुट बताया गया है। इसमें 15 डुप्लेक्स पेंटहाउस और लगभग 3.5 लाख वर्ग फुट का क्लब हाउस भी शामिल है। DLF ने इस प्रोजेक्ट का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब ₹40,000 करोड़ से अधिक आंका है। प्रोजेक्ट की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और ऊंची मंजिलों वाले अपार्टमेंट की कीमतें सुपर एरिया के आधार पर करीब ₹1.2 लाख प्रति वर्ग फुट तक पहुंचने की जानकारी दी गई है।