बाजार में उतरते ही लगा झटका, पहले ही दिन 100 रुपये के नीचे आया शेयर
मुख्य बातें
- गल्फ लॉयड्स के शेयर सोमवार को अपने आईपीओ प्राइस पर ही बाजार में लिस्ट हुए
- लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर लुढ़क गए
- कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 95 रुपये पर पहुंच गए हैं
गल्फ लॉयड्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयर सोमवार को अपने IPO प्राइस पर ही बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 100 रुपये था। गल्फ लॉयड्स के शेयर सोमवार को BSE में 100 रुपये पर लिस्ट हुए। बाजार में उतरते ही कंपनी के शेयरों को झटका लगा है। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर लुढ़क गए हैं। गल्फ लॉयड्स के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी का मार्केट कैप 64 करोड़ रुपये से नीचे जा पहुंचा है।
IPO पर लगा था 10 गुना से ज्यादा दांव
गल्फ लॉयड्स (इंडिया) लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी का आईपीओ 10.85 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 18.83 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 2.86 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। गल्फ लॉयड्स (इंडिया) लिमिटेड के आईपीओ में आम निवेशक या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2400 शेयर थे।
क्या करती है गल्फ लॉयड्स?
गल्फ लॉयड्स (इंडिया) लिमिटेड की शुरुआत सितंबर 2014 में हुई है। कंपनी सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट करती है और यह थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन, ऑडिटिंग, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। गल्फ लॉयड्स का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद, गुजरात में हैं। कंपनी को एक दशक से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी ने भारत और विदेश (अमेरिका, यूएई, चीन, जर्मनी समेत कई देश) में कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। कंपनी कस्टमर-फोकस्ड सर्टिफिकेशन और इन्स्पेक्शन सर्विसेज की व्यापक रेंज ऑफर करती है। कंपनी प्री-शिपमेंट इन्स्पेक्शन, मरीन इन्स्पेक्शन, ऑयल इंडस्ट्री इन्स्पेक्शन, गैर इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्स इन्स्पेक्शन, पावर जेनरेशन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, कॉर्गो इन्स्पेक्शन जैसी थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन सर्विसेज ऑफर करती है।
गल्फ लॉयड्स के आईपीओ के डीटेल्स
गल्फ लॉयड्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 20 जुलाई को खुला था और यह 22 जुलाई तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 18 करोड़ रुपये तक का था। जयकुमार भावसार, भागीरथ भावसार, अनीताबेन भावसार और शिवानीबेन भावसार कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.94 पर्सेंट थी, जो कि अब 72.92 पर्सेंट रह गई है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल गल्फ लॉयड्स ऑफिस परिसर के कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन के रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।