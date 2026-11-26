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Stock Market Investors: भारतीय शेयर बाजार में निवेश को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब तक सबसे ज्यादा एक्टिव निवेशकों के मामले में आगे रहने वाला महाराष्ट्र पीछे छूट गया है और गुजरात देश का नंबर-1 राज्य बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में एक्टिव निवेशकों की संख्या बढ़कर 28.1 लाख हो गई है। वहीं, महाराष्ट्र 23 लाख निवेशकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान बरकरार रखा है। खास बात यह है कि देश में शेयर बाजार से जुड़ने वाले निवेशकों की कुल संख्या भी पिछले दो साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि, निवेशकों की संख्या बढ़ने के बावजूद औसत ट्रेडिंग साइज में गिरावट आई है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

गुजरात में सबसे ज्यादा एक्टिव निवेशक

NSE की मार्केट पल्स (Market Pulse) रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में गुजरात में एक्टिव निवेशकों की संख्या 28.1 लाख दर्ज की गई। यह देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। कुल एक्टिव निवेशकों में गुजरात की हिस्सेदारी करीब 19% रही।अगस्त 2026 में गुजरात में यह संख्या 19.1 लाख थी, यानी महज दो महीने में राज्य के एक्टिव निवेशकों की संख्या में करीब 45.3% की बढ़ोतरी हुई।

दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अक्टूबर के दौरान लगभग 23 लाख एक्टिव निवेशक दर्ज किए गए। कुल निवेशकों में राज्य की हिस्सेदारी 15.4% रही। अगस्त में महाराष्ट्र में करीब 20.7 लाख एक्टिव निवेशक थे। इस तरह दो महीनों में यहां निवेशकों की संख्या में 10.4% का इजाफा हुआ। गुजरात में निवेशकों की संख्या में आई तेज बढ़ोतरी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। यह बदलाव शेयर बाजार में अलग-अलग राज्यों की बढ़ती भागीदारी को भी दिखाता है।

तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश

देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने एक्टिव निवेशकों की संख्या के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में करीब 12.7 लाख एक्टिव निवेशक दर्ज किए गए। कुल निवेशक आधार में राज्य की हिस्सेदारी 10.1% रही। एक महीने पहले यह संख्या करीब 11.5 लाख थी। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा में भी निवेशकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली।



राजस्थान:- एक्टिव निवेशकों की संख्या में 27.9% की बढ़ोतरी।

एक्टिव निवेशकों की संख्या में 27.9% की बढ़ोतरी। हरियाणा:- एक्टिव निवेशकों की संख्या में 20.8% का इजाफा।

इन आंकड़ों से साफ है कि शेयर बाजार में निवेश का दायरा अब केवल बड़े कारोबारी केंद्रों तक सीमित नहीं रह गया है। छोटे और मध्यम शहरों के निवेशक भी तेजी से बाजार से जुड़ रहे हैं।

2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची निवेशकों की संख्या

NSE के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में देश में कुल एक्टिव यूनिक निवेशकों की संख्या 1.44 करोड़ पर पहुंच गई। यह पिछले 24 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में एक्टिव निवेशकों की संख्या में करीब 16% की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इसका मतलब है कि शेयर बाजार में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग शेयरों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। एक्टिव यूनिक निवेशक उन अलग-अलग निवेशकों को दर्शाते हैं, जिन्होंने संबंधित अवधि में बाजार में ट्रेडिंग की है। इसलिए यह आंकड़ा केवल डीमैट अकाउंट की कुल संख्या से अलग है।

निवेशक बढ़े, लेकिन औसत ट्रेडिंग रकम घटी

शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़ना एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन NSE की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। निवेशकों की भागीदारी बढ़ने के बावजूद औसत ट्रेडिंग साइज में गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में औसत ट्रेडिंग साइज 8% घटकर 26,604 रुपये रह गई। यह पिछले 19 महीनों का सबसे निचला स्तर है।

वहीं, अक्टूबर में 1 लाख रुपये से कम की ट्रेडिंग करने वाले एक्टिव निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 75.7% हो गई, यानी बाजार में छोटे स्तर पर ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की संख्या और भागीदारी बढ़ रही है।

निवेशकों के लिए क्या है इस बदलाव का मतलब?

गुजरात का महाराष्ट्र को पीछे छोड़ना भारतीय शेयर बाजार में बदलते निवेश रुझान का संकेत है। अब निवेशकों की भागीदारी देश के अलग-अलग राज्यों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी निवेशकों की संख्या बढ़ना बताता है कि शेयर बाजार में नए निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हालांकि, निवेशकों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सभी निवेशक मुनाफे में हैं। औसत ट्रेडिंग साइज में गिरावट और छोटे निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए जोखिम प्रबंधन और सही निवेश रणनीति पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।