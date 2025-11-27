चीन का दबदबा होगा खत्म, सरकार ने किया पैकेज का ऐलान, गुजरात की कंपनी के शेयर बने रॉकेट

संक्षेप: गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) के शेयर इंट्राडे के दौरान 8% से ज्यादा चढ़कर 575.65 रुपये पर पहुंच गए। केंद्र की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी आई है। गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 575.65 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 552.55 रुपये पर बंद हुए। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन उछाल आया है। सरकार के मालिकाना हक वाली मिनरल्स एंड लिग्नाइट माइनिंग कंपनी GMDC अहमदाबाद स्थित है।

चीन पर निर्भरता घटाने के लिए प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7280 करोड़ रुपये की इनसेंटिव स्कीम (प्रोत्साहन योजना) को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स के घरेलू प्रॉडक्शन को बढ़ावा देना और चीन पर निर्भरता घटाना है। इस प्रोग्राम का मकसद रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत दूर करना है और सालाना 6000 मीट्रिक टन की प्रॉडक्शन कैपेसिटी तैयार करना है। यह बात कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कही है।