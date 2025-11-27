Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gujarat Mineral Development Corporation Shares jumped 8 percent on rare earth incentive
चीन का दबदबा होगा खत्म, सरकार ने किया पैकेज का ऐलान, गुजरात की कंपनी के शेयर बने रॉकेट

चीन का दबदबा होगा खत्म, सरकार ने किया पैकेज का ऐलान, गुजरात की कंपनी के शेयर बने रॉकेट

संक्षेप:

गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) के शेयर इंट्राडे के दौरान 8% से ज्यादा चढ़कर 575.65 रुपये पर पहुंच गए। केंद्र की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

Thu, 27 Nov 2025 04:49 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी आई है। गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 575.65 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 552.55 रुपये पर बंद हुए। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़े ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन उछाल आया है। सरकार के मालिकाना हक वाली मिनरल्स एंड लिग्नाइट माइनिंग कंपनी GMDC अहमदाबाद स्थित है।

चीन पर निर्भरता घटाने के लिए प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7280 करोड़ रुपये की इनसेंटिव स्कीम (प्रोत्साहन योजना) को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स के घरेलू प्रॉडक्शन को बढ़ावा देना और चीन पर निर्भरता घटाना है। इस प्रोग्राम का मकसद रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत दूर करना है और सालाना 6000 मीट्रिक टन की प्रॉडक्शन कैपेसिटी तैयार करना है। यह बात कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कही है।

अगले 3 साल में लगेंगी 5 यूनिट्स
अगले तीन साल में भारत 5 यूनिट्स लगाएगा। हर यूनिट की कैपेसिटी सालाना 1200 टन होगी। भारत, उन देशों की लिस्ट में शामिल रहा है जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। चीन, मौजूदा समय में ग्लोबल आउटपुट का करीब 90 पर्सेंट प्रोसेस करता है। चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार विवाद के बीच अप्रैल में निर्यात पाबंदियां लगा दी थीं, जिससे दुनिया भर की ऑटोमोबाइल और दूसरे इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा। गुजरात मिनरल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC), बॉक्साइड, रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की प्रमुख कंपनी है, बढ़ती डिमांड और सरकार के सपोर्ट से कंपनी को काफी फायदा होगा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
