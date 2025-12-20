22 दिसंबर को खुल रहा मेनबोर्ड IPO, एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए ₹100 करोड़

संक्षेप: Gujarat Kidney & Super Speciality आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 19 दिसंबर 2025 को खुला था। कंपनी की तरफ से जारी किए प्रेस रिलीज के अनुसार एंकर निवेशकों को 8773120 शेयर जारी किए गए हैं।

Gujarat Kidney & Super Speciality आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 19 दिसंबर 2025 को खुला था। कंपनी की तरफ से जारी किए प्रेस रिलीज के अनुसार एंकर निवेशकों को 8773120 शेयर जारी किए गए हैं। एंकर निवेशकों को कंपनी ने 114 प्रति शेयर के हिसाब से यह शेयर जारी किए गए हैं। सोमवार को रिटेल निवेशक कंपनी के आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे।

क्या है प्राइस बैंड? यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने 108 रुपये से 114 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किा है। कंपनी ने 128 शेयरों का लॉट साइज बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14592 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ेगा।

Gujarat Kidney & Super Speciality आईपीओ का साइज 250.80 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2.20 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यानी कंपनी के मौजूदा निवेशक कोई भी शेयर बेच नहीं रहे हैं। बता दें, कंपनी का आईपीओ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

निर्भय कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। MUFG Intime India Pvt को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

किसके लिए कितना हिस्सा? क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आईपीओ को कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा जारी करेगी। वहीं, एनआईआई के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

क्या है जीएमपी इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 7 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 6 प्रतिशत के लिस्टिंगगेन की ओर इशारा कर रहा था।