गुजरात की कंपनी को ONGC ने दिया बड़ा ऑर्डर, 10 रुपये के स्तर पर है शेयर

कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी से बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर अहमदाबाद एसेट के लिए 50 मीट्रिक टन वर्कओवर रिग की सेवाएं किराए पर लेने के लिए है। इस ऑर्डर की अवधि 5 साल के लिए है।

Aakash Exploration Services share: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के शेयर पेनी कैटेगरी के हैं। इस शेयर की कीमत 10 रुपये के स्तर पर है। हालांकि, कंपनी को अकसर बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं। इसी कड़ी में अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी से बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर ₹50 करोड़ का है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऑर्डर अहमदाबाद एसेट के लिए 50 मीट्रिक टन वर्कओवर रिग की सेवाएं किराए पर लेने के लिए है। इस ऑर्डर की अवधि 5 साल के लिए है। मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये का ऑर्डर है।

इससे पहले, कंपनी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक घरेलू इकाई, ऑयल इंडिया लिमिटेड से एक लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) प्राप्त हुआ था। लगभग 33.70 करोड़ रुपये मूल्य के इस दो-वर्षीय सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में सहायक उपकरणों सहित एक हाई प्रेशर मोबाइल बॉयलर प्रोवाइड करना शामिल है।

शेयर की कीमत आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो एनएसई पर 10.37 रुपये के स्तर पर है। जून 2025 में शेयर 13.79 रुपये के उच्चतम स्तर तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, 3 जून को शेयर 7.06 रुपये पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।