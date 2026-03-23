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4 दिन में 41% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आपका है दांव?

Mar 23, 2026 04:46 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन के कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 9% चढ़कर ₹586.35 तक पहुंच गया।

4 दिन में 41% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आपका है दांव?

Gujarat Alkalies Share: गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन के कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 9% चढ़कर ₹586.35 तक पहुंच गया। खास बात यह रही कि यह तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार का माहौल कमजोर था और BSE सेंसेक्स करीब 2.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था।

ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ गया

इस तेजी के साथ ही कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया। आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में औसत कारोबार तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया। NSE और BSE पर मिलाकर करीब 3.37 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ, जो कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 46% है। इतना भारी वॉल्यूम यह दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ी है।

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शेयरों के हाल

अगर पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो शेयर ने शानदार रैली दिखाई है। बीते 4 कारोबारी दिनों में ही स्टॉक करीब 41% उछल चुका है। 17 मार्च 2025 को यह ₹414.45 के स्तर पर था, जहां से इसमें तेज रिकवरी आई है। इतना ही नहीं, 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹410 से भी यह शेयर करीब 43% ऊपर आ चुका है।

तेजी की वजह

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी में प्रमोटर की बढ़ती हिस्सेदारी को माना जा रहा है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल ने 18 से 20 मार्च 2026 के बीच ओपन मार्केट से करीब 7.34 लाख शेयर खरीदे, जो लगभग 1% हिस्सेदारी के बराबर है। इसके लिए कंपनी ने करीब ₹35.85 करोड़ खर्च किए। इन खरीदारी के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 3.4% हो गई है, जो पहले 2.4% थी। सिर्फ 20 मार्च को ही कंपनी ने ₹22.83 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि 19 मार्च को ₹12.88 करोड़ के शेयर खरीदे गए। प्रमोटर की इस लगातार खरीदारी को बाजार में पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

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कंपनी के शेयर

कंपनी के बारे में बात करें तो गुजरात अल्कलीज देश की केमिकल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों में से एक है। यह कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड जैसे कई केमिकल्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल टेक्सटाइल, पेपर, प्लास्टिक, फार्मा और एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर में होता है। गुजरात सरकार की भी कंपनी में मजबूत हिस्सेदारी है, जिससे इसे स्थिरता और भरोसा मिलता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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