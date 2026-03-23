4 दिन में 41% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आपका है दांव?

गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन के कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 9% चढ़कर ₹586.35 तक पहुंच गया।

Gujarat Alkalies Share: गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन के कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 9% चढ़कर ₹586.35 तक पहुंच गया। खास बात यह रही कि यह तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार का माहौल कमजोर था और BSE सेंसेक्स करीब 2.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था।

ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ गया इस तेजी के साथ ही कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया। आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में औसत कारोबार तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया। NSE और BSE पर मिलाकर करीब 3.37 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ, जो कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 46% है। इतना भारी वॉल्यूम यह दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ी है।

शेयरों के हाल अगर पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो शेयर ने शानदार रैली दिखाई है। बीते 4 कारोबारी दिनों में ही स्टॉक करीब 41% उछल चुका है। 17 मार्च 2025 को यह ₹414.45 के स्तर पर था, जहां से इसमें तेज रिकवरी आई है। इतना ही नहीं, 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹410 से भी यह शेयर करीब 43% ऊपर आ चुका है।

तेजी की वजह इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी में प्रमोटर की बढ़ती हिस्सेदारी को माना जा रहा है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल ने 18 से 20 मार्च 2026 के बीच ओपन मार्केट से करीब 7.34 लाख शेयर खरीदे, जो लगभग 1% हिस्सेदारी के बराबर है। इसके लिए कंपनी ने करीब ₹35.85 करोड़ खर्च किए। इन खरीदारी के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 3.4% हो गई है, जो पहले 2.4% थी। सिर्फ 20 मार्च को ही कंपनी ने ₹22.83 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि 19 मार्च को ₹12.88 करोड़ के शेयर खरीदे गए। प्रमोटर की इस लगातार खरीदारी को बाजार में पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।