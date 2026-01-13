Hindustan Hindi News
₹11 करोड़ हो गया कंपनी का प्रॉफिट, 12% चढ़ गया शेयर, ₹108 पर आया भाव

BSE पर यह स्मॉल-कैप स्टॉक करीब 12.8% चढ़कर ₹108.90 तक पहुंच गया। मजबूत मुनाफे और रेवेन्यू ग्रोथ के चलते निवेशकों में शेयर को लेकर पॉजिटिव माहौल बना और जमकर खरीदारी देखने को मिली।

Jan 13, 2026 11:59 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
GTPL Hathway Share: जीटीपीएल हैथवे के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के Q3 FY26 के नतीजे आने के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर 12% से ज्यादा उछल गया। BSE पर यह स्मॉल-कैप स्टॉक करीब 12.8% चढ़कर ₹108.90 तक पहुंच गया। मजबूत मुनाफे और रेवेन्यू ग्रोथ के चलते निवेशकों में शेयर को लेकर पॉजिटिव माहौल बना और जमकर खरीदारी देखने को मिली।

कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹11 करोड़ रहा

तिमाही नतीजों की बात करें तो दिसंबर तिमाही में जीटीपीएल हैथवे का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹11 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹10.1 करोड़ से 8.9% ज्यादा है। वहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से आय 5.1% बढ़कर ₹932.6 करोड़ हो गई। ऑपरेशनल लेवल पर भी प्रदर्शन बेहतर रहा। कंपनी का EBITDA 7.2% बढ़कर ₹113.3 करोड़ पहुंच गया और मार्जिन भी बढ़कर 12.1% हो गया, जो पिछले साल 11.9% था।

कंपनी का कारोबार

कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो केबल टीवी कारोबार में GTPL के पास दिसंबर 2025 तक 94 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर और 87 लाख पेड सब्सक्राइबर थे। केबल टीवी से सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ₹297 करोड़ रहा। कंपनी ने पैन-इंडिया कंटेंट डिलीवरी के लिए GTPL Infinity भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, नॉर्थ-ईस्ट, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपना विस्तार कर रही है।

ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी कंपनी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। सालाना आधार पर सब्सक्राइबर बेस में 18 हजार की बढ़ोतरी हुई है। ब्रॉडबैंड से रेवेन्यू 4% बढ़कर ₹143 करोड़ रहा और ARPU ₹465 प्रति माह दर्ज किया गया। कंपनी का होमपास नेटवर्क 59.5 लाख घरों तक पहुंच चुका है, जिसमें से 75% नेटवर्क FTTX में बदलने के लिए तैयार है। हालांकि, लंबी अवधि में शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है। एक महीने में इसमें 5% की तेजी आई है, लेकिन 6 महीने में 10% और एक साल में करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद अच्छे तिमाही नतीजों के बाद शेयर पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

