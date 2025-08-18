GST 2.0 लागू होने पर इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, इन स्टॉक को हो सकता है फायदा

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नए जीएसटी रिफॉर्म (GST reforms) का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस दिवाली (Diwali) आम आदमी को बड़ी राहत मिलने जा रही है।

आइए समझते हैं कि इस जीएसटी रिफॉर्म का फायदा किन शेयरों का होगा।

क्या है ब्रोकरेज हाउस का राय? सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जेफरिज का कहना है कि सीमेंट, टू-व्हीलर्स और एयर कंडीशनर्स पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत आ गया। इंश्योरेंस, हाइब्रिड कार्स, प्रोसेस फूड्स, गार्मेंट्स, फूटवियर आदि पर भी जीएसटी कम हो जाएगा।

इन कंपनियों के शेयरों में दिख सकता फायदा ब्रोकरेज हाउस सिटी का मानना है कि मेडिसिन, प्रोसेस फूड्स, नॉन एलकोहलिक बेवरेजेज़, सीमेंट और इंश्योरेंस पर जीएसटी कम हो सकता है। Goldman Sachs का मानना है कि 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। इसमें ट्रेंट (जूडियो ऑपरेट करती है कंपनी), पेज इंडस्ट्रीज, बाटा, मेट्रो ब्रांड्स, नेस्ले, डाबर और टाइटन के शेयरों का फायदा हो सकता है।

इन प्रोडक्ट्स पर घट सकता है जीएसटी CLSA का मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट पर जीएसटी घट सकता है। जिसकी वजह से सीमेंट, एसी पर लगने वाले 28 प्रतिशत का जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो सकता है। मौजूदा समय में सीमेंट और एसी का जीएसटी कलेक्शन में 3.5 प्रतिशत का योगदान है।

बता दें, वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी के भाषण के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को स्पेशल रेट्स के साथ-साथ दो जीएसटी स्लैब की सिफारिश की है। अगर यह लागू होता है तो 4 जीएसटी स्लैब खत्म हो जाएगा।