पहले दिन से ही देंगे राहत, GST स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद रिलायंस का बड़ा ऐलान

जीएसटी स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव का फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल वेंचर-रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट पर पहले दिन से ही राहत देने का ऐलान किया है। 

जीएसटी स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव का फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने भी इसकी तैयारी कर ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल वेंचर-रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट पर पहले दिन से ही राहत देने का ऐलान किया है। बता दें कि जीएसटी से जुड़े फैसले 22 सितंबर को लागू होने वाले हैं।

रिलायंस रिटेल की ईशा अंबानी ने क्या कहा?

रिलायंस रिटेल की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि नया जीएसटी स्ट्रक्चर न सिर्फ घरेलू बजट में राहत लाएगा बल्कि व्यापार जगत के लिए अनुपालन भी आसान बनाएगा। यह उपभोक्ता और उद्योग — दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिलायंस रिटेल अपने सभी उत्पादों पर पहले दिन से ही कर कटौती का लाभ ग्राहकों को देगी। ईशा ने कहा- हमारा वादा है, जब भी लागत घटेगी, उसका फायदा सीधा ग्राहक को मिलेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह कदम उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करेगा और रिलायंस रिटेल देशभर में गुणवत्ता, किफायती दर और आसान उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है।

मुकेश अंबानी ने क्या कुछ कहा?

देश के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी ने इस फैसले को उपभोग आधारित आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और आम जनता को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके भारत की जनता के लिए ऐतिहासिक दिवाली तोहफा देने के वादे को पूरा करने पर बधाई देते हुए, मुकेश अंबानी ने कहा- जीएसटी में यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को सस्ता बनाएगा, कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान करेगा, महंगाई को कम करेगा और खुदरा क्षेत्र में उपभोग को बढ़ावा देगा।

विकास दर पर क्या बोले?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि इससे देश की विकास दर दहाई अंक के करीब पहुंच सकती है। यह देश की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देगा। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और नए सुधारों से अर्थव्यवस्था को और भी गति मिल सकती है, जिससे विकास दर दहाई अंक के करीब पहुंच सकती है।

