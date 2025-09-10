gst reduction will be available only if you build your own house what will happen to flat buyers अपना घर बनाने पर ही जीएसटी कटौती का फायदा होगा, फ्लैट खरीदारों का क्या होगा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gst reduction will be available only if you build your own house what will happen to flat buyers

अपना घर बनाने पर ही जीएसटी कटौती का फायदा होगा, फ्लैट खरीदारों का क्या होगा

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में निर्माण सामग्री पर टैक्स घटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। खुद से अपना मकान बनवा रहे लोगों को सीधी राहत मिलेगी, लेकिन फ्लैट खरीदारों के लिए यह मामला पेचीदा साबित हो सकता है।

Drigraj Madheshia मिंटWed, 10 Sep 2025 06:59 AM
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में निर्माण सामग्री पर टैक्स घटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसका असर घर बनाने वालों और फ्लैट खरीदने वालों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। खुद से अपना मकान बनवा रहे लोगों को सीधी राहत मिलेगी, लेकिन फ्लैट खरीदारों के लिए यह मामला पेचीदा साबित हो सकता है।

अकेले घर बनाने वालों के लिए तत्काल लाभ

जो लोग अपने लिए घर बनवा रहे हैं या आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीएसटी कटौती का असर तुरंत और महत्वपूर्ण होगा। उनकी जेब पर बोझ थोड़ा कम होगा। जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, अब सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

सीमेंट आमतौर पर निर्माण लागत का लगभग 20% होता है। यानी यह बदलाव कुल लागत में करीब 2% की बचत दिला सकता है। इसके अलावा रेत-चूना ईंटें और लकड़ी आधारित उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये मिलकर निर्माण लागत का लगभग 5–10% हिस्सा होते हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी को कुल लागत में और भी राहत मिल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने पर जोर

हाल की रियल एस्टेट रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में आज भी अधिकतर घर व्यक्तिगत निर्माण के रूप में ही बनते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में। ऐसे में यह टैक्स कटौती सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा पहुंचा सकती है।

अपार्टमेंट खरीदारों के लिए स्थिति जटिल

फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने वाले लोगों के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, ज्यादातर बिल्डर ठेकेदारों से काम करवाते हैं। ठेकेदार सीमेंट जैसी सामग्री खरीदते समय जो टैक्स देते हैं, उसका फायदा वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) यानी जीएसटी छूट के जरिए ले लेते हैं।

इसका मतबल है कि बिल्डर की लागत पर टैक्स का बोझ ज्यादा नहीं पड़ता। ऐसे में सीमेंट पर टैक्स घटने से अपार्टमेंट की कीमतों में तुरंत कमी दिखना मुश्किल है। अगर कोई बिल्डर खुद सीमेंट खरीदता है, तो उसका टैक्स खर्च कम होगा और शायद ग्राहकों को भी थोड़ा फायदा मिले।

क्या बिल्डर राहत देंगे?

जीएसटी कटौती के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिल्डर सीधे फ्लैट खरीदारों को कोई राहत देंगे। क्या उनकी कोई कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी है कि वे टैक्स बचत का फायदा खरीदारों तक पहुंचाएं। इस मामले में फिलहाल सरकार ने सख्त नियम बनाने की बजाय भरोसे पर जिम्मेदारी बिल्डर पर छोड़ी है। अब डेवलपर्स को कानूनी अपेक्षाओं को समझना, खरीदारों की उम्मीदों को संभालना और अपनी कीमत तय करने के पीछे ठोस तर्क तैयार करने होंगे।

कमर्शियल इमारतों पर भी असर सीमित

किराए के लिए बनने वाली कमर्शियल इमारतों पर भी असर सीमित रहेगा। यहां भी ठेकेदारों के जरिए निर्माण होता है और जीएसटी का बोझ आईटीसी के जरिए समायोजित हो जाता है। ऐसे में बहुत संभव है कि दुकान या व्यावसायिक स्थल की खरीद पर टैक्स छूट का लाभ ग्राहकों को न मिले।

