एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर GST कटौती की उम्मीद, कांउसिल कर सकती है ऐलान

जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर टैक्स कम करने पर विचार कर सकती है। यह विचार देश भर में खराब होती हवा की गुणवत्ता और सुरक्षित पीने के पानी की असमान पहुंच को देखते हुए आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के जानकार सूत्रों के अनुसार, काउंसिल घरेलू उपयोग के एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है, ताकि उन्हें विलासिता की बजाय आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सके।

खुदरा कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की कमी हो सकती है उद्योग के अनुमान बताते हैं कि जीएसटी दर कम होने से खुदरा कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इससे कम आय वाले परिवारों के लिए भरोसेमंद शुद्धिकरण तकनीक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कब होगी। काउंसिल की पिछली बैठक सितंबर में हुई थी, जहां प्यूरीफायर पर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि यह मुद्दा सक्रिय रूप से विचाराधीन है, लेकिन किसी भी कमी के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति जरूरी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कम करें जीएसटी काउंसिल पर दबाव पिछले कुछ हफ्तों में और बढ़ गया है। 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने या खत्म करने पर विचार करने के लिए जल्द से जल्द एक बैठक बुलाए।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि ऐसा कदम 'कई नई समस्याएं खड़ी कर सकता है', लेकिन यह भी कहा कि इस मामले पर 'विचार किया जाएगा'। अदालत का हस्तक्षेप एक जनहित याचिका के बाद आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाकर उन्हें 'लक्जरी' वस्तु मानना जन स्वास्थ्य के साथ अन्याय है।

कटौती की मांग से राजनीतिक दबाव भी बढ़ा राजनीतिक दबाव भी बढ़ा है। नवंबर में, पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से एयर और वॉटर दोनों प्यूरीफायर पर जीएसटी खत्म करने का आग्रह किया था। उद्योग और व्यापार निकायों ने भी सरकार से 5 प्रतिशत दर करने की मांग की है। इन मांगों को मजबूती देते हुए, संसदीय स्थायी समिति ने अपनी दिसंबर रिपोर्ट में सिफारिश की है कि एयर और वॉटर प्यूरीफायर तथा उनके उपभोग्य पुर्जों पर जीएसटी कम या खत्म किया जाए। समिति ने कहा कि नागरिकों को साफ हवा और शुद्ध पेयजल पाने की कोशिश के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

ये उत्पाद लक्जरी वस्तु नहीं, सबकी जरूरत विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करना एक व्यावहारिक और नीतिगत रूप से उचित कदम होगा। प्रदूषण नियंत्रण पर बढ़ती न्यायिक नजर और साफ हवा व पानी को एक आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकता के रूप में मान्यता मिलने के साथ, इन उत्पादों को अब लक्जरी वस्तु नहीं माना जा सकता।