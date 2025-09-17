सरकार ने जारी किया GST की नई दरों का नोटिफिकेशन, आम लोगों के लिए खुशखबरी

बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं जो पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके साथ विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर अलग से उपकर भी लगता है। हालांकि, 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।

GST Rate cut news: नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से आम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें इसी तारीख से प्रभावी होंगी। ऐसे में रोजमर्रा के सामान से लेकर बीमा, कार-बाइक, सीमेंट जैसे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। अब वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। इस अधिसूचना के बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की दरें अधिसूचित करनी होंगी। बता दें कि जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।

क्या हुआ है बदलाव जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा। हालांकि विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगेगा जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ उपकर जारी रहेगा। बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं जो पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके साथ विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर अलग से उपकर भी लगता है।