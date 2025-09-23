GST कटौती का फायदा आपको मिल रहा या नहीं, सरकारी अधिकारी कर रहे हैं निगरानी

जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद अब कटौती लाभ आम लोगों को दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें जीएसटी में पांच और 18 प्रतिशत की दो स्तरीय व्यवस्था 22 सितंबर से लागू की गई है। इससे 99 प्रतिशत दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं।

बीते 22 तारीख को जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद अब कटौती लाभ आम लोगों को दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र इस बात पर नजर रख रहा है कि क्या FMCG वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती का लाभ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा दिया जा रहा है या नहीं। जानकारी के मुताबिक कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कमी नहीं होने की शिकायत मिली है। सूत्रों ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय मूल्य परिवर्तनों की निगरानी कर रहे हैं। बता दें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में पांच और 18 प्रतिशत की दो स्तरीय व्यवस्था 22 सितंबर से लागू की गई है। इससे 99 प्रतिशत दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं।

क्या कहा सूत्र ने? एक सूत्र ने कहा, ‘‘ हम कीमतों में बदलाव पर नजर रख रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और हमें 30 सितंबर तक उनसे पहली रिपोर्ट मिल जाएगी।’’ सूत्र ने कहा-हम ऐसी शिकायतों पर जल्दबाजी में एवं बिना सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र लिखकर 54 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। इन वस्तुओं के ब्रांडवार अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के तुलनात्मक विवरण पर पहली रिपोर्ट 30 सितंबर तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को प्रस्तुत करनी होगी। इन 54 वस्तुओं की सूची में मक्खन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टोमैटो केचप, जैम, आइसक्रीम, एसी, टीवी, सभी डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, इरेजर, क्रेयॉन और सीमेंट आदि शामिल हैं।