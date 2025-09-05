प्रीमियम एयर ट्रैवल पर GST 12% से बढ़कर 18% हुआ, हवाई सफर होगा महंगा

GST 2.0 Impacts: जीएसटी काउंसिल ने प्रीमियम एयर ट्रैवल (प्रीमियम इकॉनमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास) पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इससे प्रीमियम क्लास में हवाई सफर महंगा होगा। हालांकि, इकॉनमी क्लास के टिकटों पर GST 5% ही रहेगा।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने प्रीमियम एयर ट्रैवल (प्रीमियम इकॉनमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास) पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इससे प्रीमियम क्लास में हवाई सफर महंगा होगा। हालांकि, इकॉनमी क्लास के टिकटों पर GST 5% ही रहेगा ताकि आम यात्रियों के लिए हवाई सफर सस्ता बना रहे ।

नई दरें कब लागू होंगी?

नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। अगर आप 22 सितंबर से पहले टिकट बुक और पेमेंट करते हैं, तो आप पर पुरानी 12% जीएसटी लागू होगी, भले ही यात्रा की तारीख 22 सितंबर के बाद हो, लेकिन अगर आप 22 सितंबर के बाद बुकिंग करते हैं तो आपको 18% GST देना होगा ।

एयरलाइंस की चिंता

एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स इस फैसले से चिंतित हैं। उनका कहना है कि भारतीय एविएशन मार्केट पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है।

भारत के ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन (TAFI) के पूर्व अध्यक्ष अजय प्रकाश ने कहा कि नई GST दर ऐसे समय में आई है जब भारतीय विमानन बाजार एक "बहुत संवेदनशील दौर" से गुजर रहा है।

उन्होंने कहा, "उच्च वर्ग के यात्रियों के लिए GST बढ़ाने का सीधा मतलब है कि तीनों क्लास के हवाई किराए बढ़ जाएंगे। जबकि सरकार बड़े विमान लाकर भारतीय विमानन को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, GST बढ़ाने से केवल व्यक्तिगत यात्रियों को इकोनॉमी से ऊंची क्लास में बुकिंग करने से हतोत्साहित किया जाएगा।"

आईसीआरा लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसीडेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग्स के ग्रुप हेड जितिन मक्कर ने कहा कि यह अतिरिक्त लेवी (टैक्स) उपभोक्ताओं पर डाल दी जाएगी।

एविएशन इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने इस फैसले को "निराशाजनक" बताया है। IATA के एशिया पैसिफिक के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शेल्डन ही ने कहा कि इससे भारत में एविएशन सेक्टर के ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2017 में प्रीमियम ट्रैवल पर टैक्स 8.6% था, जो अब 18% हो गया है ।

उन्होंने कहा कि IATA एक वैश्विक एयरलाइन ट्रेड एसोसिएशन है, जो लगभग 300 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या दुनिया के लगभग 80% एयर ट्रैफिक का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्होंने आगे कहा, "यह वृद्धि भारतीय वाहकों के प्रयासों के विपरीत है, जो अपनी उड़ानों पर यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रीमियम उत्पादों (बिजनेस क्लास) में निवेश कर रहे हैं। नॉन-इकोनॉमी एयर ट्रैवल पर टैक्स में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। कल की घोषणा के बाद GST 18% है, जबकि 2017 में सर्विस टैक्स व्यवस्था के तहत यह दर 8.6% थी।"

उन्होंने कहा, "ऐसा अनुमान है कि 2025 में एशिया प्रशांत की एयरलाइंस प्रति यात्री केवल $2.60 कमाएंगी। प्रीमियम यात्रियों पर टैक्स लगाना, जहां अक्सर ये ग्राहक किसी रूट के मुनाफे में अंतर लाते हैं, प्रतिकूल है।"

एक एयरलाइन अंदरूनी सूत्र, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त रखी, ने कहा कि यह वृद्धि कोई क्रांतिकारी बदलाव तो नहीं है, लेकिन यह एयरलाइंस को अपने बजट और बुकिंग रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए काफी है।