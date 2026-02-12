दूध से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं समेत यहां लग रहा GST? वित्त मंत्री ने दिया जवाब

संक्षेप: मंत्री ने साफ कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से दूध पूरी तरह टैक्स फ्री है। 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में दूध से बने उत्पाद जैसे घी, पनीर और मक्खन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

GST On Milk: लोकसभा में हाल ही में एक सांसद ने दूध, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर और सदन में विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और यह कहना गलत है कि आम जरूरत की चीजों पर भारी जीएसटी लगाया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से दूध पूरी तरह टैक्स फ्री है। 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में दूध से बने उत्पाद जैसे घी, पनीर और मक्खन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

शिक्षा पर वित्त मंत्री शिक्षा को लेकर भी वित्त मंत्री ने कहा कि प्री-स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई और मान्यता प्राप्त डिग्री या कोर्स पर कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किताबें, टेक्स्टबुक, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, बच्चों की ड्राइंग बुक और नक्शों पर 2017 से ही जीएसटी शून्य है। पेंसिल, शार्पनर और रबर जैसी बुनियादी स्टेशनरी पर भी कोई टैक्स नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक पेन, स्टेपलर, व्हाइटबोर्ड मार्कर और हाईलाइटर जैसे कुछ सामान पर जीएसटी लगता है। सीए आशीष निराज का कहना है कि औपचारिक शिक्षा टैक्स फ्री है, लेकिन प्राइवेट कोचिंग, गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स और कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर जीएसटी लागू होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार का कहना है कि इलाज, जांच, डॉक्टर और नर्स की सेवाओं पर 1 जुलाई 2017 से ही 0% जीएसटी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सितंबर 2025 के ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म’ के तहत व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम संस्कार सेवाओं पर कभी भी जीएसटी नहीं लगाया गया। हालांकि जानकार बताते हैं कि 5,000 रुपये से अधिक के अस्पताल रूम रेंट (आईसीयू/सीसीयू को छोड़कर) पर जीएसटी लागू होता है और कुछ दवाओं पर भी टैक्स लिया जाता है, जबकि अधिकांश जीवनरक्षक दवाएं टैक्स फ्री हैं।