इन वस्तुओं पर अब पहले से अधिक टैक्स, चेक करें नवरात्रि से महंगे होने वाले सामानों की लिस्ट

सॉफ्ट ड्रिंक्स, शक्कर और फ्लेवर वाले पेय पर लगने वाला जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, 1,200 सीसी से बड़ी पेट्रोल और 1,500 सीसी से बड़ी डीजल कारों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यह नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

GST 2.0 What Costlier: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। नई जीएसटी सिस्टम में टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान बनाने के लिए केवल दो ही स्लैब रखे गए हैं। जहां एक तरफ अब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स कम होगा। वहीं, दूसरी तरफ अब नुकसानदायक और विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अब से सॉफ्ट ड्रिंक्स, शक्कर और फ्लेवर वाले पेय पर लगने वाला जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1,200 सीसी से बड़ी पेट्रोल और 1,500 सीसी से बड़ी डीजल कारों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। बता दें कि यह नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

इन वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा बता दें कि अधिक टैक्स स्लैब (40%) बनाया गया है, जिसे लग्जरी और सिन् गुड्स (Luxury & Sin Goods) पर लागू किया जाएगा। जिन वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा। वे हैं-

- सभी प्रकार का एरेटेड वाटर

- कार्बोनेटेड बेवरेजेज

- कैफीन युक्त ड्रिंक्स

- नॉन-अल्कोहॉलिक बेवरेजेज

- 350cc से ऊपर इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें

- हेलीकॉप्टर

- यॉट्स (Yachts)