मुख्य बातें

GST New Rules December 2026: दिसंबर की शुरुआत कारोबारियों और GST के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ रही है। 1 दिसंबर 2026 से GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की प्रक्रिया आसान होगी। छोटे कारोबारियों को बिजनेस एड्रेस में बदलाव के लिए भी ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। वहीं, GST रिफंड के लिए नया आवेदन फॉर्म लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से ज्यादा जानकारी और दस्तावेज देने होंगे। इन बदलावों का मकसद GST से जुड़ी प्रक्रियाओं को ज्यादा ऑटोमेटेड बनाना और कारोबारियों को टैक्स अधिकारियों के चक्कर लगाने से राहत देना है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कारोबारियों को टैक्स नियमों का पालन करने से छूट मिल जाएगी। फर्जी रजिस्ट्रेशन और बिना वास्तविक सप्लाई के इनवॉइस जारी करने वालों पर विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 1 जनवरी 2027 से ई-इनवॉइसिंग और GST रिटर्न से जुड़े कुछ और बदलाव भी लागू होने वाले हैं। ऐसे में कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे दिसंबर से पहले अपने GST रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज दुरुस्त कर लें।

1 दिसंबर से GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा आसान

नए नियमों के तहत पात्र कारोबारी अब GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि जिन कारोबारियों ने अपने सभी पुराने GST रिटर्न दाखिल कर दिए हैं और टैक्स से जुड़ा पूरा बकाया चुका दिया है, उनका आवेदन GST पोर्टल के जरिए अपने आप प्रोसेस हो सकेगा। अभी कई मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए टैक्स अधिकारी की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। नई व्यवस्था में पात्र आवेदनों के लिए यह प्रक्रिया आसान बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

सभी लंबित GST रिटर्न दाखिल होने चाहिए।

बकाया टैक्स का भुगतान होना चाहिए।

ब्याज, फीस और पेनल्टी का भुगतान भी पूरा होना चाहिए।

अगर इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं होती है, तो आवेदन टैक्स अधिकारी के पास जांच के लिए भेजा जाएगा।

GST REG-16 फॉर्म में भी बदलाव

रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form GST REG-16 को भी संशोधित किया गया है। अब कारोबारी आवेदन में अपने पास मौजूद इनपुट, अधबने और तैयार माल के स्टॉक से जुड़े Input Tax Credit (ITC) रिवर्सल की जानकारी दे सकेंगे। कैपिटल गुड्स पर लागू ITC रिवर्सल का ब्योरा देने की सुविधा भी इसमें शामिल है।

इसके अलावा कारोबारी अपने आखिरी दाखिल रिटर्न और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की तारीख के बीच की अवधि के लिए NIL रिटर्न की जानकारी भी आवेदन में दे सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पुराने टैक्स की देनदारी खत्म नहीं होगी। पहले की अवधि का कोई बकाया है, तो उसका भुगतान करना जरूरी रहेगा।

छोटे कारोबारियों को बिजनेस एड्रेस बदलने में मिलेगी राहत

GST नियमों में दूसरा बड़ा बदलाव छोटे कारोबारियों के लिए है। Rule 14A के तहत आसान रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में शामिल पात्र टैक्सपेयर्स अब अपने मुख्य कारोबारी पते यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस (Principal Place of Business) में बदलाव के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कारोबारियों को पता बदलने के लिए हर बार टैक्स अधिकारियों के पास जाने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, नए पते की जानकारी और उससे जुड़े दस्तावेज सही होने चाहिए। छोटे कारोबारियों के लिए यह बदलाव खास है, क्योंकि उनके पास टैक्स से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अक्सर सीमित संसाधन होते हैं।

GST रिफंड के लिए 1 दिसंबर से नया फॉर्म लागू

GST रिफंड का दावा करने वाले कारोबारियों को 1 दिसंबर से संशोधित Form GST RFD-01 का इस्तेमाल करना होगा। नए फॉर्म में ज्यादा व्यवस्थित तरीके से जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही, रिफंड की दो नई श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं।

इनमें शामिल हैं:

1- मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को की गई कुछ निर्धारित सप्लाई पर रिफंड।

2- सामान निर्यात होने के बाद उसकी कीमत बढ़ने पर अतिरिक्त चुकाए गए IGST का रिफंड।

नए फॉर्म में इनवॉइस, सप्लाई और अन्य जरूरी जानकारियों का ज्यादा विस्तृत ब्योरा देना होगा। इसके साथ संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। Deloitte India के पार्टनर एमएस मणि के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया में ज्यादा दस्तावेज और स्पष्ट जानकारी मांगे जाने से टैक्स अधिकारियों को रिफंड क्लेम की जांच करने में आसानी होगी। इससे बाद में अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की जरूरत कम हो सकती है।

कारोबारियों को क्या करना चाहिए?

रिफंड आवेदन जमा करने से पहले इनवॉइस, HSN कोड, ITC और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड का मिलान कर लेना चाहिए। अधूरे आवेदन भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। खास बात यह है कि जिन पुराने ड्राफ्ट आवेदनों को 1 दिसंबर तक ARN (Application Reference Number) नहीं मिला है, उन्हें नए संशोधित फॉर्म के जरिए दोबारा दाखिल करना होगा।

फर्जी GST रजिस्ट्रेशन पर विभाग की कार्रवाई

GST प्रक्रिया में ऑटोमेशन बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि कारोबारियों को जांच से पूरी छूट मिल जाएगी। टैक्स अधिकारियों के पास फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत तरीके से इनवॉइस जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार बना रहेगा। अगर कोई कारोबारी अपने घोषित पते पर कारोबार नहीं करता है या बिना किसी वास्तविक वस्तु अथवा सेवा की सप्लाई के इनवॉइस जारी करता है, तो विभाग उसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर मिहिर देशमुख के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कुछ तकनीकी आधार हटाए गए हैं, लेकिन फर्जी गतिविधियों के मामलों में विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी।

कारोबारियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

घोषित कारोबारी पते पर वास्तविक बिजनेस गतिविधियां होनी चाहिए।

पते या अन्य जरूरी जानकारी में बदलाव होने पर 15 दिनों के भीतर अपडेट करना चाहिए।

हर इनवॉइस के पीछे वास्तविक सप्लाई का रिकॉर्ड रखना चाहिए।

GST रिटर्न समय पर दाखिल करने चाहिए।

1 जनवरी 2027 से ई-इनवॉइसिंग में भी होंगे बदलाव

दिसंबर के बदलावों के बाद कारोबारियों को जनवरी 2027 के लिए भी तैयारी करनी होगी। 1 जनवरी 2027 से ई-इनवॉइसिंग और GST रिटर्न से जुड़े कुछ संशोधन लागू होने वाले हैं। इन बदलावों के कारण कंपनियों को अपने IT सिस्टम और आंतरिक प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं। खासकर जिन कारोबारियों का बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए चलता है, उन्हें समय रहते तैयारी करनी चाहिए।

कारोबारियों को अभी क्या करना चाहिए?

GST के नए बदलावों से रोजमर्रा की कुछ प्रक्रियाएं आसान हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कारोबारियों को अपने रिकॉर्ड सही रखने होंगे। 1 दिसंबर से पहले लंबित रिटर्न दाखिल करना, टैक्स और अन्य बकाया चुकाना, इनवॉइस का मिलान करना और रिफंड से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। इसके साथ ही, जिन कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है या रिफंड क्लेम करना है, उन्हें नए फॉर्म और प्रक्रिया की जानकारी ले लेनी चाहिए। जनवरी 2027 के ई-इनवॉइसिंग बदलावों को देखते हुए कंपनियों को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर और GST अनुपालन सिस्टम की भी समीक्षा करनी चाहिए।