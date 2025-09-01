GST hike on oil gas and mining services likely pros and cons in does focus effected on petrol तेल, पेट्रोलियम, गैस समेत इन चीजों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव, महंगे होंगे ये सामान, पेट्रोल­ पर पड़ेगा असर!, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़GST hike on oil gas and mining services likely pros and cons in does focus effected on petrol

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो तेल और गैस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। खासकर माइनिंग से जुड़ी सेवाओं और तकनीकी सपोर्ट प्रदान करने वाले बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। चूंकि ITC का लाभ जारी रहेगा। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:17 PM
GST Tax Slab: केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिस पर चर्चा जीएसटी काउंसिल की बैठक 3–4 सितंबर को होगी। इस बीच खबर है कि सरकार पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस और माइनिंग से जुड़ी प्रोफेशनल, टेक्निकल और बिजनेस सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 12% (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) जीएसटी दर को बढ़ाकर 18% (आईटीसी के साथ) करने का प्रस्ताव रखा है।

क्या है डिटेल

सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वर्तमान में पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस और माइनिंग गतिविधियों से जुड़ी सेवाओं पर 12% जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार का मानना है कि टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और संतुलित करने के लिए दर को बढ़ाकर 18% किया जाए। इस कदम से रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है, जबकि कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा मिलती रहेगी।

ऐसे में अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो तेल और गैस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। खासकर माइनिंग से जुड़ी सेवाओं और तकनीकी सपोर्ट प्रदान करने वाले बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। चूंकि ITC का लाभ जारी रहेगा, इसलिए कंपनियां अपने खर्च का कुछ हिस्सा टैक्स क्रेडिट के रूप में एडजस्ट कर पाएंगी।

क्यों रखा गया यह प्रस्ताव?

अभी तक ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस ड्रिलिंग और माइनिंग सपोर्ट सेवाओं पर केवल 12% जीएसटी लगता है। इन सेवाओं में सीस्मिक सर्वे, भूवैज्ञानिक और भौगोलिक डाटा एनालिसिस, ड्रिलिंग ऑपरेशंस, माइन प्लानिंग और अन्य प्रोफेशनल/टेक्निकल सेवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन सेवाओं को भी अन्य सामान्य प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सेवाओं के समान 18% स्लैब में लाना चाहिए।

क्या है सरकार का तर्क

अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से:

• सभी प्रोफेशनल सेवाओं में बराबरी आएगी।

• विवाद और टैक्स में अंतर कम होगा।

• सरकार को स्थिर और अधिक टैक्स रेवेन्यू मिलेगा।

पेट्रोल-डीजल पर भी पड़ेगा असर?

बता दें कि अगर सरकार पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस और माइनिंग से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर देती है, तो इसका सीधा असर कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट पर पड़ेगा। हालांकि, इसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमत पर सीधा नहीं पड़ेगा। अभी पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल पर जीएसटी लागू नहीं है, इन पर एक्साइज ड्यूटी और वैट (राज्य कर) लगता है। इसलिए इस टैक्स बढ़ोतरी का सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। माइनिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। माइनिंग सेवाओं की लागत बढ़ने पर कोयला या अन्य खनिज आधारित उद्योगों के उत्पादों पर थोड़ा असर आ सकता है।

