जीएसटी हुआ कम अब महंगाई का निकलेगा दम, देखें कहां मिल रहा ज्यादा फायदा

जीएसटी दरों में हुई कटौती का असर अब बाजार में दिखना शुरू हो गया है। कई कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर कंपनियां पूरी तरह से ग्राहकों तक फायदा पहुंचाएंगीं, तो अगले एक साल में महंगाई लगभग एक प्रतिशत तक कम हो सकती है। यानी महंगाई का दम निकलने की पूरी संभावना है।

यहां ज्यादा फायदा विशेषज्ञों का मानना है कि कपड़े-जूते तथा चप्पल, गाड़ियां, दवाइयां, प्रोसेस्ड फूड, रोजमर्रा का सामान, टू-व्हीलर और सीमेंट जैसे सेक्टरों में दाम घटने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऑटो कंपनियां जैसे मारुति सुज़ुकी, टीवीएस, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पहले ही गाड़ियों के दाम कम करने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं, अमूल, मदर डेयरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियां भी दूध, साबुन, शैंपू और कुछ खाने-पीने की चीजें सस्ती करने की घोषणा कर चुकी हैं।

हालांकि, अलग-अलग उपभोक्ता समूहों पर इसका असर उनकी खपत की आदतों पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, कपड़े-फुटवियर और परिवहन-टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है। कपड़ों और जूतों पर औसतन कर 6.2% तक आ जाएगा और गाड़ियों समेत ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर यह 8.8% तक होगा।

जीवनरक्षक दवाएं और बीमा प्रीमियम किफायती हो जाएंगे बीमा पर कितनी छूट: सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां जैसे टर्म प्लान, एंडोमेंट और यूएलआईपी पर शून्य कर लगेगा। वहीं, प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जैसे फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं जीएसटी से मुक्त रहेंगी।

जीवन रक्षक दवाएं : नई जीएसटी दरों के लागू होने के साथ कुछ जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सस्ते हो जाएंगे, जिससे हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगी।

भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस के अनुसार, ज्यादातर दवाओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन पर केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, कैंसर, आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारियों तथा हृदय रोगों से जुड़ी 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से कर से मु्क्त कर दिया गया है।

होटल में ठहरने पर भी बचत होगी नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ ही होटल में 7,500 रुपये या उससे कम किराये वाले कमरे 525 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। इस समय 7,500 रुपये तक के किराये वाले कमरों पर आईटीसी के साथ 12% जीएसटी लगता है।

क्या कहती है रिपोर्ट रिपोर्ट बताती हैं कि कुछ कंपनियां सीधे दाम घटाने के बजाय छूट कम कर रही हैं या पैकिंग का वजन बढ़ाकर फायदा दिखा रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं तक पूरा लाभ पहुंचना अभी अनिश्चित है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, अगर पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा तो 12 महीनों में खुदरा महंगाई एक प्रतिशत तक घट सकती है।