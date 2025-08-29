GST Cut On Textiles These stocks are likely to see a reaction may focus इस सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी! कंपनियों के शेयर पर रखें नजर, Business Hindi News - Hindustan
खबर है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जीएसटी से राहत मिल सकती है। इस बीच टेक्सटाइल कंपनी के शेयरों में तेजी है। आज वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद, आदित्य बिड़ला फैशन, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, वेदांत फैशन और साई सिल्क जैसे शेयर चर्चा में हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:27 AM
Textile Stocks: भारतीय कपड़ा स्टॉक (जो ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाए जाने के कारण चर्चा में रहे हैं) शुक्रवार 29 अगस्त को फिर से चर्चा में हैं।, लेकिन इस बार ट्रिगर घरेलू है। दरअसल, खबर है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जीएसटी से राहत मिल सकती है। इस बीच टेक्सटाइल कंपनी के शेयरों में तेजी है। आज वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद, आदित्य बिड़ला फैशन, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, वेदांत फैशन और साई सिल्क जैसे शेयर चर्चा में हैं।

क्या है डिटेल

सीएनबीसी-टीवी18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंथेटिक फिलामेंट यार्न और सिलाई धागे पर जीएसटी की दर पहले के 12% से घटाकर 5% किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, जिम्प्ड यार्न, मेटलाइज्ड यार्न और रबर थ्रेड पर भी जीएसटी की दर पहले के 12% से घटाकर 5% किए जाने का प्रस्ताव है। कालीन और गॉज सहित अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी की दर वर्तमान 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जबकि रेडीमेड कपड़ों पर, जिन पर 5% जीएसटी लगता है, जीएसटी की सीमा पहले के ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, ₹2,500 से अधिक कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर वर्तमान 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी लगने की संभावना है। बता दें कि ये सभी केवल प्रस्ताव हैं और अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3 और 4 सितंबर, 2025 को अपनी बैठक के दौरान लिया जाएगा।

इन कंपनियों को होगा फायदा

अगर ये प्रस्ताव सफल होते हैं, तो वर्धमान टेक्सटाइल्स जैसी कंपनियों की लागत कम होगी, क्योंकि इससे उनकी लागत कम होगी और उनके मार्जिन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रेंट जैसी कंपनियों के लिए, जिनके उत्पाद अधिकतर ₹1,000 से कम के हैं, कम जीएसटी दर संभावित रूप से मांग को बढ़ावा दे सकती है और साथ ही बिक्री में भी वृद्धि कर सकती है। गुरुवार को वर्धमान टेक्सटाइल के शेयरों में भारी कारोबार के चलते 13% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आदित्य बिड़ला फैशन के शेयर एफएंडओ सेगमेंट से बाहर हैं और आज से केवल नकद बाजार में ही कारोबार करेंगे।

पिछले एक महीने में कपड़ा शेयरों में भारी गिरावट आई है, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के शेयरों में अमेरिकी निर्यात पर बढ़ते टैरिफ की चिंताओं के कारण पिछले एक महीने में 15% से 20% तक की गिरावट आई है। इन कंपनियों को अपना कम से कम 50% से 70% राजस्व अमेरिकी बाजार से प्राप्त होता है।

