GST Council to expand nil slab to cover more goods these items may be in zero tax slab इन जरूरी चीजों पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स! आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़GST Council to expand nil slab to cover more goods these items may be in zero tax slab

इन जरूरी चीजों पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स! आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बता दें कि यह कदम आम लोगों को महंगाई से राहत देने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को सस्ता करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। खासकर फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयों और आवश्यक घरेलू सामान को इस दायरे में शामिल किए जाने की संभावना है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:20 AM
GST Slab: जीएसटी काउंसिल कई आइटम्स को टैक्स के दायरे की हटाने की तैयारी में है। खबर है कि शून्य (Nil) टैक्स स्लैब के दायरे को और विस्तारित करने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में और भी अधिक वस्तुएं ऐसी होंगी, जिन पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। बता दें कि यह कदम आम लोगों को महंगाई से राहत देने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को सस्ता करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। खासकर फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयों और आवश्यक घरेलू सामान को इस दायरे में शामिल किए जाने की संभावना है।

क्या है डिटेल

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल शून्य कर स्लैब का दायरा बढ़ा सकती है और कई आवश्यक प्रोडक्ट्स पर 5% और 18% से शून्य शुल्क लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले समय में यूएचटी दूध, पहले से पैक किया हुआ पनीर (छेना), पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह, पराठा और परोटा (जिन पर पहले 18% कर लगता था) को भी दरों को युक्तिसंगत बनाने संबंधी मंत्रिसमूह के प्रस्तावों के अनुसार शून्य दर के अंतर्गत लाया गया है।

इन वस्तुओं पर भी नहीं लगेंगे टैक्स

शिक्षा से संबंधित वस्तुएं भी इसका प्रमुख लाभार्थी हैं। काउंसिल मैप्स, जल सर्वेक्षण चार्ट, एटलस, वाल मैप्स, ग्लोब, प्रिटेंड एजुकेशन चार्ट, पेंसिल शार्पनर, सभी प्रकार की पेंसिलों (क्रेयॉन, पेस्टल, दर्जी की चाक और ड्राइंग चारकोल सहित) साथ ही अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक को 12% की दर से छूट देकर शून्य कर देगी। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि यह कदम स्लैब की संख्या कम करके और वर्गीकरण विवादों को सुलझाकर अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के सरकार के व्यापक प्रयास को दर्शाता है। शून्य दर का विस्तार करने से परिवारों और छात्रों को ठोस राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह सिस्टम सरल और अधिक पारदर्शी भी बनेगी।

ये लिस्ट भी चेक करें

संभावित वस्तुएं जो 'जीरो GST स्लैब' में आ सकती हैं-

- दैनिक खाद्य वस्तुए' जैसे कि UHT दूध, प्री-पैकेज्ड पनीर (चेन), पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी आदि जैसे रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लागू हो सकता है .

- मक्खन, कंडेन्स्ड मिल्क, जैम्स, मशरूम, डेट्स, नट्स, नमकीन आदि — इन पर वर्तमान में 12% जीएसटी है, लेकिन फिल्टरिंग कमेटी ने सुझाव दिया है कि इन्हें 5% की बजाय शून्य स्लैब में रखा जाए।

