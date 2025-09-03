कार या बाइक खरीदने वालों के लिए GST काउंसिल की बैठक अहम, हो सकता है यह फैसला

GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद बाइक और कार की खरीदारी के तरीके बदल जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैठक में यह तय होगा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार में क्या लग्जरी और क्या मास है।

GST Council meeting:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के नतीजे जारी होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बैठक में कार और बाइक्स को लेकर भी अहम फैसले की संभावना है। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद बाइक और कार की खरीदारी के तरीके बदल जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैठक में यह तय होगा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार में क्या लग्जरी और क्या मास है।

क्या कुछ बदल सकता है जीएसटी के स्लैब में बदलाव होने की संभावना है। इसके तहत मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो (5% से 18%) कर दिया जाएगा। इससे कार और बाइक्स पर जीएसटी दर 28% से घटकर 18% हो जाने की संभावना है लेकिन इसमें एक-दो शर्तें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1,200 सीसी तक के इंजन वाली छोटी पेट्रोल कारों पर टैक्स वर्तमान 28% से 18% लगने की संभावना है। यह लाभ छोटी हाइब्रिड कारों पर भी लागू होगा।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर जीएसटी काउंसिल 20-40 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कारों पर वर्तमान 5% से 18% टैक्स बढ़ाने का फैसला करती है तो यह एक बड़ा झटका हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर और भी ज्यादा जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला जैसी विदेशी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा।

बाइक्स पर जीएसटी इसके अलावा जीएसटी काउंसिल दोपहिया वाहन उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को मान सकती है। दरअसल, लंबे समय से जीएसटी को वर्तमान 28% से घटाकर 18% करने की मांग की जा रही थी। हालांकि, काउंसिल दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया बाजार में लग्जरी और मास मार्केट की परिभाषा तय कर सकती है। इस मामले से वाकिफ लोगों के अनुसार, जीएसटी काउंसिल 350 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर 40% कर लगाने का प्रस्ताव रख सकती है। मिडिलवेट सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनियां- बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड ने इस कदम का विरोध किया है।