GST काउंसिल की बैठक में इन दो एजेंडों पर चर्चा! आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत

बता दें कि दरों को युक्तिसंगत बनाने का मतलब है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू GST दरों को सरल और संतुलित बनाना, ताकि टैक्स सिस्टम अधिक स्पष्ट, आसान और उपभोक्ताओं के लिए समझने योग्य हो। वर्तमान में, कई उत्पादों और सेवाओं पर अलग-अलग GST स्लैब लागू हैं।

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर दरों के समेकन पर गहन चर्चा शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम करना और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। इसके साथ ही बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बीमा पॉलिसियों की लागत कम हो और लोगों के लिए उन्हें लेना आसान बने। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार के साथ-साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इंश्योरेंस पर आ सकता है फैसला बता दें कि दो दिवसीय बैठक में जीएसटी को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद हैं। खबर है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहले दिन दरों को युक्तिसंगत बनाने और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती को फोकस में रखा गया। CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंश्योरेंस दरों को युक्तिसंगत बनाने पर फोकस है। सितंबर के तीसरे सप्ताह तक अधिसूचनाएं जारी होने की उम्मीद की जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने स्वचालित रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है।