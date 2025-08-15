12% और 28% के GST स्लैब को हटाने के मूड में सरकार, बीमा पर भी मिलेगी राहत

GST council meeting: सरकार 12% और 28 पर्सेंट के जीएसटी स्लैब को हटाने और उस कैटेगरी की वस्तुओं को 5% और 18% श्रेणियों के बीच मिलाने पर विचार कर रही है। सरकार का स्वास्थ्य और जीवन बीमा की दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी इरादा है।

GST council meeting: सितंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक होने की संभावना है। बैठक में 12% और 28 पर्सेंट जीएसटी स्लैब को हटाने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा की दरों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा जरूरत वस्तुओं पर टैक्स स्लैब में समायोजन सहित प्रमुख बदलावों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक जीएसटी की वर्तमान 12% और 28% की स्लैब को खत्म करने की योजना है। बैठक में सिर्फ दो स्लैब- 5% और 18% के प्रस्ताव को रखा जाएगा। इन्हीं दोनों कैटेगरी में 12% और 28% की स्लैब को मिलाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित जरूरी सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है, साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों पर करों को कम करना है।

क्या कहा पीएम मोदी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव की योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे, जिससे टैक्स का बोझ काफी कम होगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा।

क्या कहा वित्त मंत्रालय ने? पीएम मोदी के भाषण के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा-जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में जीओएम की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगी और उन्हें जल्द लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।' प्रस्ताव में कहा गया है कि संरचनात्मक सुधार उद्योग जगत में भरोसा बढ़ाने और बेहतर व्यावसायिक योजना को समर्थन देने में मदद करेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने से राजकोषीय गुंजाइश बनी है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जीएसटी स्ट्रक्चर के भीतर टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने का मौका मिला है। कर सुधारों को लागू करने के लिए आने वाले हफ्तों में राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाई जाएगी। बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक हैं।