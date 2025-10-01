सितंबर के GST कलेक्शन में तगड़ा उछाल, ₹1.89 लाख करोड़ पर पहुंच गई कमाई

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कुल राजस्व संग्रह सितंबर 2025 में सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1,89,017 करोड़ रुपये रहा। आपको बता दें कि सितंबर 2024 में सकल ग्रॉस राजस्व 1,73,240 करोड़ रुपये रहा था।

GST collections: सितंबर में सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। एक साल पहले इसी महीने यानी सितंबर 2024 में ग्रॉस जीएसटी राजस्व 1,73,240 करोड़ रुपये रहा था। सितंबर के 1,89,017 करोड़ रुपये के कुल राजस्व संग्रह में 33,645 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी से और 41,836 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी से प्राप्त हुए। एकीकृत जीएसटी राजस्व संग्रह 1,01,883 करोड़ रुपये रहा जिसमें 49,853 करोड़ रुपये घरेलू राजस्व और 52,031 करोड़ रुपये आयात पर प्राप्त राजस्व है। इसके अलावा उपकर के रूप में कुल 11,652 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ।

जीएसटी रिफंड कितना बढ़ गया? सितंबर में कुल जीएसटी रिफंड 40.1 प्रतिशत बढ़कर 28,657 करोड़ रुपये हो गया। कुल कलेक्शन में से रिफंड को घटाने के बाद नेट जीएसटी राजस्व कलेक्शन 1,60,360 करोड़ रुपये रहा जो पांच प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। पहली छमाही में नेट कलेक्शन में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 10,38,476 करोड़ रुपये हो गया।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अप्रैल से सितंबर तक कुल जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही की तुलना में 9.8 फीसदी बढ़कर 11,93,431 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।