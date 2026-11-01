GST collections: अक्टूबर के महीने में 22.90% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकार के खजाने में आया ₹2.31 लाख करोड़
मुख्य बातें
- GST collections in October 2026: केंद्र सरकार ने 2.31 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर के महीने में किया है
- लगातार चौथे महीना जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहा है
GST collections in October 2026: जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर दिवाली से पहले आ गई है। सरकार की तरफ से 1 नवंबर 2026 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 22.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अप्रैल के बाद इस वित्त वर्ष में अक्टूबर के महीने में सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। बता दें, यह लगातार चौथा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन सरकार ने 14.78 लाख करोड़ रुपये का किया है। पिछले साल इसी पीरियड की तुलना में इस बार 13.20 प्रतिशत अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है।
इंपोर्ट्स का बड़ा योगदान (GST collections details)
ग्रॉस डोमेस्टिक रेवन्यू 15.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अक्टूबर के महीने में 1.59 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं, इंपोर्ट्स से रेवन्यू 44.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 72246 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, अक्टूबर के महीने में कुल 27934 करोड़ रुपये का रिफंड भी हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत अधिक है।
अक्टूबर के महीने में सेंट्रल जीएसटी 42935 करोड़ रुपये रहा है। स्टेट जीएसटी 51340 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, इंटीग्रेटेड जीएसटी 1.37 लाख करोड़ रुपये रहा है। बता दें, रिफंड को एडजस्ट करने के बाद नेट जीएसटी रेवन्यू 25.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2.03 करोड़ रुपये रहा है।
किस स्टेट से कितना जीएसटी कलेक्शन (GST Collection From States)
महाराष्ट्र से सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अकेले इस राज्य से सरकार ने 35150 करोड़ रुपये की कमाई की है। जोकि पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। कर्नाटक में जीएसटी कलेक्शन 15922 करोड़ रुपये रहा है। यह भी सालाना आधार पर 18 प्रतिशत अधिक है। गुजरात से इस बार कुल 13516 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्ट हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।
यूपी से 10235 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन रहा है। हरियाणा से कुल 11529 करोड़ रुपये, दिल्ली से 9298 करोड़ रुपये, पंजाब से 2856 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्ट हुआ है। बता दें, मध्य प्रदेश के जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत और झारखंड ने इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक जीएसटी अक्टूबर के महीने में कलेक्ट किया है।
पश्चिम बंगाल में 6055 करोड़ रुपये और केरल में 3486 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्ट हुआ है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।