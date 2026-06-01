GST Collection In May 2026: मई के महीने में 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा जीएसटी कलेक्शन, 3.2% की बढ़ोतरी, अप्रैल से है कम
GST Collection Updates: मई के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा है। इससे पहले में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था।
GST Collection In May 2026: जीएसटी कलेक्शन मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात से मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। बता दें, मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये था। मई के महीने में यूपी ने जीएसटी कलेक्शन मे 13 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है।
किस राज्य में कितना हुई जीएसटी कलेक्शन
उत्तर प्रदेश ने मई के महीने में 8728 करोड़ रुपये का जीसएटी कलेक्शन किया है। हरियाणा ने 10217 करोड़ रुपये का, तेलंगाना ने 5045 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर दिया है। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 29141 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया है।
वित्त वर्ष 2027 में कितना हुआ कलेक्शन (GST Collection In Fy 2027)
चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने के दौरान कुल 4.37 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत अधिक है। बता दें, अप्रैल के महीने में 2.43 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन रहा है। वहीं, मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया था।
कहां कितना कलेक्शन रहा है?
घरेलू लेनदेन से मई के दौरान केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 51,990 करोड़ रुपये रहा।
इस अवधि में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो घरेलू मांग को दर्शाती है। वहीं सेवाओं के क्षेत्र में यह वृद्धि 22.2 प्रतिशत रही जो घरेलू खपत की मजबूती को दिखाती है इंपोर्ट से आईजीएसटी संग्रह 19.1 प्रतिशत बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपये हो गया जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है।
कितना हुआ जीएसटी रिफंड (GST Collection Refund)
जीएसटी 'रिफंड' 2.6 प्रतिशत बढ़कर 27,281 करोड़ रुपये हो गया। 'रिफंड' समायोजित करने के बाद, मई में नेट जीएसटी रेवन्यू 3.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पहले अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
पिछले साल सितंबर में जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। जीसएटी काउंसिल ने सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ऐलान किया था। साथ ही लक्जरी प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत की जीएसटी लगाने का आदेश था। इससे पहले 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का भी टैक्स स्लैब था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।