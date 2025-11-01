GST Collection: सरकार से मिली छूट के बाद भी जीएसटी कलेक्शन ₹1.96 लाख रहा, 4.6% का इजाफा

संक्षेप: GST Collection: अक्टूबर माह के जीएसटी कलेक्शन से जुड़े आंकड़ों को आज सरकार की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। जारी डाटा के अनुसार अक्टूबर के महीने में 1.96 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है।

GST Collection: अक्टूबर माह के जीएसटी कलेक्शन से जुड़े आंकड़ों को आज सरकार की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। जारी डाटा के अनुसार अक्टूबर के महीने में 1.96 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत अधिक है। बता दें, सरकार ने इन आंकड़ों को 1 नवंबर को जारी किया है।

चार महीना पहले की तुलना में जीएसटी कलेक्शन इस बार अक्टूबर के महीने में 4.6 प्रतिशत घट गया है। वहीं, पिछले महीने की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में इस बाक 1.8 लाख करोड़ रुपये रहा है। बता दें। आखिरी बार जीएसटी कलेक्शन मई के महीने में 2 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस किया था।

375 सामानों पर हुई जीएसटी कटौती रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सहित 375 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नयी दरें 22 सितंबर से प्रभावी हुईं थीं। यह नवरात्रि का पहला दिन था और यह समय नए सामान खरीदने के लिए शुभ माना जाता है।

1.96 लाख करोड़ रुपये शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में नेट जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर 2024 के 1.87 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से 4.6 प्रतिशत अधिक है। इस साल अगस्त और सितंबर में टैक्स कलेक्शन क्रमशः 1.86 लाख करोड़ रुपये और 1.89 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम रहा। हालांकि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत की वृद्धि पिछले महीनों में देखी गई लगभग नौ प्रतिशत की औसत वृद्धि से कम है।