GST Collection: जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा, इम्पोर्ट का बड़ा योगदान
मुख्य बातें
- GST Collection In July 2026: जुलाई के महीने में कुल 2.11 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ है
- सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 15.40% का इजाफा हुआ है
GST Collection In July 2026: सरकार ने जुलाई के जीएसटी कलेक्शन का डाटा रिलीज कर दिया है। जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के महीने में सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन 15.40 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले महीने कुल 2.11 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ था। घरेलू लेनेदेन और इंपोर्ट से अधिक टैक्स कलेक्शन होने की वजह से जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष जुलाई में सकल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपये रहा था। वहीं, जून 2026 में यह लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये था।
बता दें, सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा किया है।
इंपोर्ट का योगदान अधिक
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में कुल जीएसटी संग्रह 2,11,205 करोड़ रुपये रहा। बता दें, इंपोर्ट से होने वाले जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 28.80 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जुलाई के महीने में यह कुल 66511 करोड़ रुपये रहा है।
CGST और SGST कितना रहा है?
आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के दौरान केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ। कुल कर वापसी यानी रिफंड इस दौरान 13.1 प्रतिशत बढ़कर 29,968 करोड़ रुपये रहा। कर वापसी समायोजित करने के बाद नेट जीएसटी रेवन्यू 1.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पिछले साल की तुलना में इसमें 15.80 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।