न्यायाधिकरण में विलंब से जीएसटी मामले अटके, तेजी से बढ़ रही वादों की संख्या

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमMon, 11 Aug 2025 06:45 AM
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का राज्यस्तर पर गठन न होने के कारण लंबित वादों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष बाद भी न्यायाधिकरणों का गठन नहीं हुआ है। इसके चलते उच्च न्यायालयों पर सुनवाई का बोझ बढ़ रहा है। लोकसभा की वित्त संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2024-25) ने जीएसटीएटी से जुड़ी संचालन प्रगति को लेकर चिंता जताई है।

हाल में समिति द्वारा संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि जीएसटीएटी पूरे देश में संपूर्ण रूप से शुरू नहीं है, जो चिंताजनक है। सदस्यों, विशेषकर तकनीकी सदस्यों (राज्य) की नियुक्ति में काफी देरी हो रही है। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र और गोवा से ही सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। ऐसे में अपीलीय न्यायाधिकरण में लगातार हो रही देरी से जीएसटी की व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। मुकदमेबाजी लंबी होती जा रही है और उच्च न्यायालयों पर मुकदमों का अत्यधिक बोझ पड़ रहा है।

एक साल पहले जारी हुई थी अधिसूचना

जीएसटीएटी की प्रधान पीठ और राज्य पीठों के गठन के लिए 31 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी की गई। जबकि, अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर 20 मई 2024 को अधिसूचना जारी हुई लेकिन एक वर्ष बाद भी सदस्यों और अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन नहीं हो सका है। मौजूदा समय में सदस्यों के लिए साक्षात्कार जारी हैं और 953 अधीनस्थ कर्मचारियों के पद सृजित किए गए हैं।

इसमें से प्रतिनियुक्त के आधार पर 105 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। समिति ने सिफारिश की है कि प्रतिनियुक्ति की जगह स्थायी कर्मचारियों की तैनाती पर ध्यान दिया जाए। उधर, मुख्य न्यायपीठ के लिए नई दिल्ली में करीब 20,000 वर्ग फुट का एक स्थायी कार्यालय स्थान चिह्नित किया गया है।

क्या है जीएसटीएटी

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) जीएसटी अधिनियम-2017 के अंतर्गत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अधिनियम और संबंधित राज्य व केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें एक प्रधान पीठ और 31 राज्यों में 46 स्थानों पर राज्य पीठें शामिल हैं।

क्यों जरूरी है अपीलीय न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण के गठन से जीएसटी विवादों का तेज, निष्पक्ष, न्यायसंगत और प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों पर पड़ने वाला बोझ भी काफी हद तक कम होगा और देशभर में जीएसटी प्रणाली की प्रभावशीलता और बढ़ेगी। इसके साथ ही, देश में अधिक पारदर्शी और कुशल कर परिवेश को बढ़ावा मिलेगा।

ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर मॉडयूल तैयार

समिति को सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि जीएसटीएटी पहले दिन से ही कागज रहित अधिकरण होगा। वस्टी एवं सेवा कर नेटवर्क( जीएसटीएन) के सहयोग से एनआईसी द्वारा ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है। जल्द ही प्रधान पीठ के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। जीएसटीएटी (सर्वर, वीसी सुविधा आदि) के आईटी अवसंरचना के लिए जीएसटीएन द्वारा निविदा जारी की गई है। विक्रेता का चयन कर लिया गया है। प्रत्येक स्थान पर भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ स्थापना का काम भी शुरू किया जाएगा।

