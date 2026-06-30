GST वालों को बड़ी राहत! सरकार ने बदली डेडलाइन, अब इस दिन तक मिलेगा आखिरी मौका

अगर आप भी जीएसटी (GST) से जुड़े किसी आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने GSTAT (Goods and Services Tax Appellate Tribunal) में अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 30 जून 2026 थी, लेकिन GSTAT पोर्टल पर अचानक बढ़े ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक महीने का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।

सरकार के इस फैसले से हजारों व्यापारियों, कंपनियों और करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें समय पर अपील दाखिल करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में GSTAT पोर्टल पर अपीलों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी, जिससे सिस्टम पर भारी दबाव पड़ गया और कई लोगों को आवेदन जमा करने में परेशानी हुई।

दरअसल, GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) वह पहला न्यायिक मंच है, जहां करदाता GST अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ पहली अपील के बाद अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी व्यापारी या कंपनी को लगता है कि GST विभाग का फैसला गलत है, तो वह GSTAT में अपील दाखिल कर सकता है।

15 दिनों में लगभग 30,000 अपील

सरकार ने बताया कि इस अपील की अंतिम तारीख पहले ही 17 सितंबर 2025 को अधिसूचित कर दी गई थी। इसके बावजूद अधिकांश करदाताओं ने आखिरी दिनों तक इंतजार किया। नतीजा यह हुआ कि केवल पिछले 15 दिनों में लगभग 30,000 अपीलें दाखिल की गईं। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में एक ही दिन में 5,500 से ज्यादा अपीलें दर्ज हुईं, जिससे पोर्टल पर तकनीकी दबाव काफी बढ़ गया।

कई उद्योग संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट ने सरकार से समय बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याएं आने के कारण कई लोग समय सीमा के भीतर अपील दाखिल नहीं कर पा रहे थे। इन डिमांड पर विचार करने के बाद सरकार ने अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला लिया।

यह विस्तार GST कानून की धारा 112(1) और धारा 112(3) के तहत दाखिल की जाने वाली अपीलों पर लागू होगा, यानी जिन मामलों में GSTAT में अपील की जानी है, वे अब 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

करदाताओं को महत्वपूर्ण सलाह

हालांकि, सरकार ने करदाताओं को एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि इस बार भी लोग आखिरी दिन का इंतजार न करें। अगर सभी लोग अंतिम समय में आवेदन करेंगे, तो पोर्टल पर फिर से भारी दबाव बन सकता है और तकनीकी समस्याएं दोबारा सामने आ सकती हैं। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी अपील समय रहते पूरी कर लें।

टैक्स एक्सपर्ट का भी मानना है कि यह फैसला कारोबारियों के लिए काफी राहतभरा है। कई मामलों में दस्तावेज तैयार करने, कानूनी सलाह लेने और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है। ऐसे में एक महीने का अतिरिक्त समय मिलने से करदाता बिना जल्दबाजी के अपनी अपील सही तरीके से दाखिल कर सकेंगे।