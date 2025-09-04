gst a big relief may be announced today the prices of which things will decrease नवरात्र के पहले दिन ही पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट देने की तैयारी, Business Hindi News - Hindustan
नवरात्र के पहले दिन ही पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट देने की तैयारी

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को दिवाली के जिस गिफ्ट को आम आदमी को देने का वादा किया था, उसे नवरात्र के पहले दिन ही देने की तैयारी की जा रही है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी ढांचे को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। नई दरें नवरात्र के पहले दिन (22 सितंबर) से लागू होंगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:34 AM
पीएम मोदी ने 15 अगस्त को दिवाली के जिस गिफ्ट को आम आदमी को देने का वादा किया था, उसे नवरात्र के पहले दिन ही देने की तैयारी की जा रही है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी ढांचे को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद के फैसले से आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई दरें नवरात्र के पहले दिन (22 सितंबर) से लागू होंगी। 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब को लागू किए जाने के पीछे एक अहम उद्देश्य यह भी है कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में लोग खरीदारी करते हैं।

सरकार का मानना है कि अगर नवरात्र के पहले दिन से छूट का प्रावधान लागू किया जाता है तो उससे ग्राहकों को लाभ होगा। इससे बाजार को भी गति मिलेगी। खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र को व्यापक लाभ हो सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जीएसटी परिषद में सहमति बनने के बाद जीएसटी के दो स्लैब लागू करने में ज्यादा देरी न हो।

आगे की प्रक्रिया : जीएसटी परिषद में लिए गए सभी फैसलों और दो स्लैब लागू करने का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री और परिषद की अध्यक्ष सीतारमण के पास जाएगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे।

आम आदमी और मध्यवर्ग को बड़ी राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में आम आदमी और मध्यवर्ग को बड़ी राहत दी गई है। क्योंकि उनकी जरूरत से अधिक अधिकांश वस्तुएं पांच फीसदी के स्लैब में आ गई है। जबकि कई सामानों पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा लिया गया है।

आम आदमी की जरूरत का ध्यान रखते हुए 33 जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके साथ ही, कैंसर में इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य कर दिया गया है।

जीएसटी से जुड़ी व्यवस्था में सुधार को भी मंजूरी

● इसके साथ ही, परिषद जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड से जुड़े सुधारों को भी मंजूरी प्रदान की है।

● आवेदकों के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वतः पंजीकरण होगा।

● पंजीकरण सिस्टम आधारित डाटा विश्लेषण से तय होगा।

● वह व्यापारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित नहीं करेगा और जिसकी मासिक सीमा 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वह इस योजना का लाभ ले सकेगा।

● उचित अधिकारी द्वारा सिस्टम आधारित जोखिम मूल्यांकन के बाद अस्थायी रिफंड की मंजूरी

