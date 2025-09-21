GST 2 and H 1B visa may affect stock market this year check details here GST की नई दरें, H-1B Visa जैसे फैसलों पर रिएक्ट कर सकता बाजार, एक्सपर्ट्स की क्या है राय?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़GST 2 and H 1B visa may affect stock market this year check details here

GST की नई दरें, H-1B Visa जैसे फैसलों पर रिएक्ट कर सकता बाजार, एक्सपर्ट्स की क्या है राय?

अमेरिका के एच-1बी वीजा (H-1B Visa) के शुल्क को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने, व्यापार वार्ता और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती से इस सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार की दिशा तय होगी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 02:34 PM
share Share
Follow Us on
GST की नई दरें, H-1B Visa जैसे फैसलों पर रिएक्ट कर सकता बाजार, एक्सपर्ट्स की क्या है राय?

अमेरिका के एच-1बी वीजा (H-1B Visa) के शुल्क को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने, व्यापार वार्ता और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती से इस सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार की दिशा तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। इसके अलावा, निवेशक वैश्विक बाजारों के रुझान पर भी नजर रखेंगे।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट - रिसर्च अजित मिश्रा ने कहा, “इस सप्ताह, बाजार शुक्रवार देर रात घोषित एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी फैसले पर प्रतिक्रिया देंगे। जबकि निर्यात पर निर्भर क्षेत्र पहले से ही शुल्क से संबंधित दबाव का सामना कर रहे हैं। व्यापार वार्ता चल रही है। ऐसे में इस संवेदनशील समय में यह कदम आईटी सेवा निर्यातकों पर और दबाव डाल सकता है।”

ये भी पढ़ें:चांदी की रफ्तार के आगे फिकी पड़ी सोने की चमक, 1 साल में दिया 49% का रिटर्न

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर निवेशक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती के बाद अमेरिकी बाजार के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखेंगे। भारत के 285 अरब डॉलर के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए अपने सबसे बड़े आउटसोर्सिंग बाजार में मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क को 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) तक बढ़ाने का फैसला किया है। आईटी कंपनियों के शीर्ष निकाय नासकॉम ने चेतावनी दी है कि इससे ‘ऑनशोर’ परियोजना के लिए कारोबार की निरंतरता बाधित होगी। ऑनशोर परियोजना में संबंधित कंपनी के मुख्य परिचालन वाले क्षेत्र में रहकर सेवाएं देनी होती हैं। उल्लेखनीय है कि एच-1बी वीजा धारकों में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवर हैं।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ तकनीकी एक्सपर्ट प्रवेश गौड़ ने कहा, “यह कदम (एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क को 100,000 डॉलर तक बढ़ाने का अमेरिकी फैसला) अमेरिकी ग्राहकों की लागत में भारी वृद्धि कर सकता है और भारतीय प्रौद्योगिकी प्रतिभा की मांग कम कर सकता है, जिससे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस और विप्रो जैसे बड़े आईटी निर्यातकों की आय पर सीधा असर पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर कारोबारी रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रखेंगे, जो भारतीय शेयर बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुल रहे हैं 11 बड़ी कंपनियों के IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड और GMP

पीयूष गोयल के इस बयान की भी खूब चर्चा

शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 22 सितंबर को आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे। इसमें कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल आपसी लाभकारी व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द सहमति बनाने के लिए अमेरिकी टीम के साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेगा। 16 सितंबर को भारत आए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की टीम की पिछली यात्रा के दौरान, व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई और इस संबंध में प्रयासों को और तेज करने का फैसला किया गया।

कल से जीएसटी की नई दरें हो रही लागू

लगभग 375 वस्तुओं पर कम जीएसटी दरें लागू होने से सोमवार से रसोई के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरण से लेकर वाहनों तक की कीमतें सस्ती हो जाएंगी।उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें कम करने का फैसला किया है।

बाजार विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 390.74 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर खरीदे। वैश्विक स्तर पर, अब ध्यान मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), विनिर्माण और सेवा पीएमआई और पीसीई मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों पर रहेगा।

पीएल कैपिटल के परामर्श प्रमुख विक्रम कसाट ने कहा, “जब भारत त्योहारों के मौसम में प्रवेश कर रहा है, तो सभी की नजर इस बात पर है कि बाजार हालिया जीएसटी दरों में कटौती, उपभोक्ता मांग के बदलते रुझान और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, जिसने वैश्विक अस्थिरता के बावजूद प्राथमिक बाजार की गतिविधियों को मजबूत बनाए रखा है।”

पिछले सप्ताह, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 721.53 अंक या 0.88 प्रतिशत और निफ्टी 213.05 अंक या 0.84 प्रतिशत के लाभ में रहा।

Stock Market Update Share Market Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।