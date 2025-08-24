जीएसटी 2.0 से महंगाई घटेगी, कारोबारी सुगमता बढ़ेगी: पाटिल

अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक महासंघ (एआईसीपीडीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील एच. पाटिल का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 सुधारों को लागू करने से कई फायदे होंगे…

अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक महासंघ (एआईसीपीडीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील एच. पाटिल का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 सुधारों को लागू करने से कई फायदे होंगे। इससे महंगाई का बोझ घटेगा और काराेबारी सुगमता बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, महासंघ इस बात से चिंतित है कि कर दरों में कमी से मौजूदा स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पेश हैं हिन्दुस्तान टाइम्स के राजीव जायसवाल के साथ बातचीत के संपादित अंश...

सवाल: जीएसटी 2.0 कई एफएमसीजी उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 5% हो जाएगी, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं?

जीएसटी दर की संरचना को युक्तिसंगत बनाने के सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो अर्थव्यवस्था को कई तरह से फायदा पहुंचाएगा। कम जीएसटी दरें भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगी। मक्खन, घी, जैम और फलों के जूस जैसे जरूरी पैकेज्ड सामानों पर जीएसटी कम होने से ये सस्ते हो जाएंगे। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों के लिए इन उत्पादों को खरीदना आसान होगा। जब ये उत्पाद सस्ते होंगे, तो उनकी मांग बढ़ेगी। बढ़ी हुई मांग से हमारे किराना स्टोर और वितरकों का व्यापार बढ़ेगा। कर में कटौती होने से लोगों का घरेलू खर्च कम होगा। इससे महंगाई पर लगाम लगेगी और देश की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। दरों को सरल बनाने से उत्पादों के वर्गीकरण को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

सवाल: महासंघ से जुड़े कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा?

जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा फायदा अनुपालन के बोझ में राहत के रूप में मिलेगा। अभी जीएसटी फाइल करना कठिन है क्योंकि इसमें 5%, 12%, 18% और 28% जैसी अलग-अलग दरें और सेस (उपकर) शामिल हैं। जीएसटी 2.0 इन मुश्किलों को कम करेगा, जिससे करों की गणना और फाइलिंग आसान हो जाएगी।

सवाल: 12% कर स्लैब के अंतर्गत आने वाली 99% चीजें अब 5% स्लैब में आ जाएंगी। इससे दुकानदारों के पास पड़े स्टॉक को नुकसान होगा?

यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। जब जीएसटी दरें अचानक घटती हैं, तो वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के पास जो पहले से मौजूद स्टॉक होता है, उस पर उन्हें आईटीसी का नुकसान हो सकता है। हमने सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है। अगर कोई सही व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो हमारे वितरक और खुदरा विक्रेता वित्तीय दबाव में आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार आईटीसी के उचित क्रेडिट के लिए कोई व्यवस्था बनाए, ताकि हमारे व्यापार साझेदारों को नुकसान न हो। एक और बड़ी समस्या मूल्य निर्धारण को लेकर विवाद पैदा होना है। कम दरें लागू होते ही उपभोक्ता तुरंत नई कीमतों पर सामान खरीदना चाहेंगे। जिनके पास पुरानी दरों पर खरीदा गया स्टॉक है, वे तुरंत कीमतें कम नहीं कर पाएंगे। चूंकि बाजार में और दुकानों पर पहले से ही बहुत सारा सामान मौजूद है, इसलिए बिना स्पष्ट निर्देश के दरों में बदलाव से मुनाफा कम हो सकता है। इससे विवाद पैदा हो सकते हैं और उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं। जीएसटी परिषद को मूल्य निर्धारण और स्टॉक समायोजन पर ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए।

सवाल: क्या जीएसटी दरों में कटौती का फायदा पूरी वैल्यू चेन तक जल्दी और निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था है?

हमने सरकार से इसके लिए व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया है। हालांकि दरों में कटौती का मकसद उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाना है, लेकिन जोखिम यह भी है कि इसका लाभ पूरी आपूर्ति शृंखला में ठीक से न पहुंचे। इससे वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे पर बुरा असर पड़ सकता है। सुझाव दिया है कि वे स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि दरों में कमी का फायदा समान रूप से मिले, जिससे उपभोक्ता-व्यापारिक हित सुरक्षित रहें।

सवाल: एआईसीपीडीएफ ने क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाई गई प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के खिलाफ

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से संपर्क किया है। मुख्य मुद्दे क्या हैं और सीसीआई में इस मामले की क्या प्रगति है?