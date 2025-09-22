GST 2.0 आज से लागू, किन सेक्टर्स और शेयर को हो सकता है फायदा
GST 2.0 Impacts: जीएसटी 2.0 से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। नई टैक्स दरें (5% और 18%) कम्प्लायंस बर्डेन को कम करेंगी। कुछ प्रमुख सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, जिन्हें फायदा हो सकता है...
2017 में जब GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू हुआ, तो इसने भारत के टैक्स सिस्टम को एक सूत्र में बांध दिया। पहले अलग-अलग राज्यों के अलग टैक्स और चेकपोस्ट थे, जिन्हें जीएसटी ने हटाकर एक मार्केट बना दिया। आठ साल बाद, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाला है। इससे घरेलू खर्च बढ़ेगा और करीब ₹2 लाख करोड़ की अतिरिक्त खपत पैदा हो सकती है।
जीएसटी 2.0 का असर: स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी 2.0 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यह कम्प्लायंस को आसान बनाएगा, खर्च घटाएगा, वर्किंग कैपिटल को आजाद करेगा और खपत बढ़ाएगा। साथ ही, ग्लोबल टैरिफ के झटकों से भी बचाव होगा, खासकर तब जब भारत का एक्सपोर्ट दबाव में है।
इन शेयरों पर आज रखें नजर, जीएसटी 2.0 का दिख सकता है असर
बोनंजा के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नितिन जैन कहते हैं, "शेयर बाजार में जीएसटी 2.0 को लेकर पहले से ही उछाल आ चुका है, क्योंकि निवेशकों ने इसके फायदों को पहले ही भांप लिया था। लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी और आर्गेनाज्ड रिटेल सेक्टर के शेयर पहले ही बढ़ चुके हैं।
हालांकि, अभी भी कुछ सेक्टर्स में ताजा मोमेंट आ सकता है, जैसे FMCG, कंज्यूमर ड्यूराबेल्स, ई-कॉमर्स और वेयर हाउसिंग, लेकिन अगर ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हुआ, तो शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी आ सकती है।"
किन सेक्टर्स और स्टॉक्स को फायदा होगा?
एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, जीएसटी 2.0 से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। नई टैक्स दरें (5% और 18%) कम्प्लायंस बर्डेन को कम करेंगी। नीचे कुछ प्रमुख सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, जिन्हें फायदा हो सकता है...
1. कंज्यूमर ड्यूराबेल्स
· टूथपेस्ट, टैलकम पाउडर, शैंपू जैसी चीजों पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है । इससे हिंदुस्तान यूनीलीवर और ITC जैसी कंपनियों की सेल बढ़ सकती है।
2. इलेक्ट्रॉनिक्स
· TV और AC पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हुआ है । इससे वोल्टास और हैवेल्स जैसी कंपनियों को फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने का फायदा मिलेगा।
3. ऑटोमोबाइल सेक्टर
· छोटी पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हुआ है, जिससे टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी को फायदा होगा, लेकिन लग्जरी कारों (जैसे Tesla और Mercedes-Benz) पर जीएसटी बढ़कर 40% हो गया है।
4. सीमेंट सेक्टर
· सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है , जिससे अल्ट्रटेक और जेके सीमेंट जैसी कंपनियों को डिमांड बढ़ने का फायदा मिल सकता है।
5. रिटेल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
· Delhivery, Swiggy, Zomato जैसी कंपनियों की सेल बढ़ सकती है। बजाज फाइनेंस जैसी NBFC कंपनियों को कंज्यूमर ड्यूराबेल्स में ऋण बढ़ने का फायदा मिल सकता है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)