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ब्रोकरेज इंडस्ट्री में Groww का जलवा, जीरोधा और बाकी दिग्गज पीछे

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Groww लगातार बाकी ब्रोकर्स से काफी आगे है
  • जुलाई में Groww के एक्टिव खातों की संख्या 131.2 लाख यानी करीब 1.31 करोड़ रही
  • जून के मुकाबले इसमें 70 हजार की बढ़ोतरी हुई
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ब्रोकरेज इंडस्ट्री में Groww का जलवा, जीरोधा और बाकी दिग्गज पीछे

ग्रो ने जुलाई 2026 में भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्मों के बीच अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया है। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने कंपनी ने 70,000 से अधिक एक्टिव अकाउंट जोड़े हैं, जिससे साल 2026 में उसके कुल शुद्ध नए खातों की संख्या लगभग 9.97 लाख तक पहुंच गई है। ग्रो इस साल सबसे ज्यादा एक्टिव कस्टमर बढ़ाने वाली फर्म बनकर उभरी है, जबकि बाकी कंपटीटर कंपनियां नए यूजर्स जोड़ने में संघर्ष कर रही हैं।

गौरतलब है कि जो ग्राहक साल में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन करता है, उसे एक्टिव कस्टमर माना जाता है। पूरे उद्योग की बात करें तो जुलाई में पिछले महीने के मुकाबले कुल 8,000 एक्टिव कस्टमर कम हुए हैं, और अब कुल एक्टिव खातों की संख्या 4.55 करोड़ रह गई है।

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जीरोधा को लगातार झटका, एंजेल वन की भी हालत खस्ता

देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म जीरोधा को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। जुलाई में उसके लगभग 38,700 एक्टिव अकाउंट घट गए, और साल 2026 में अब तक वह कुल मिलाकर करीब 89,700 सक्रिय खाते गंवा चुकी है।

वहीं, तीसरे सबसे बड़े ब्रोक्रेज फर्म एंजेल वन ने जुलाई में मुश्किल से 286 नए एक्टिव अकाउंट जोड़े हैं, हालांकि इस साल अब तक उसके एक्टिव यूजर्स की संख्या में लगभग 1.24 लाख की गिरावट आ चुकी है।

अपस्टॉक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज को भी नुकसान

अपस्टॉक्स सिक्योरिटीज को भी जुलाई में गिरावट का सामना करना पड़ा। कंपनी ने इस महीने करीब 26,400 एक्टिव अकाउंट खो दिए, जिसके बाद 2026 में उसका कुल नुकसान लगभग 2.17 लाख खातों तक पहुंच गया है। इसी तरह, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी जुलाई में 9,169 एक्टिव अकाउंट गंवाए हैं और इस साल अब तक उसके करीब 1.14 लाख एक्टिव यूजर्स कम हो चुके हैं।

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अन्य फर्मों का हाल

ICICI Securities के जुलाई में 21.3 लाख एक्टिव अकाउंट रहे। जून के मुकाबले 10 हजार की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2025 से अब तक इसमें 1.1 लाख खातों की वृद्धि हुई है।

Kotak Securities के एक्टिव अकाउंट 13.8 लाख रहे। जून के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ और दिसंबर 2025 से अब तक मामूली 0.2 लाख की बढ़ोतरी हुई है। Raise Securities ने जुलाई में 10.9 लाख एक्टिव अकाउंट दर्ज किए। दिसंबर 2025 के मुकाबले इसके खातों में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

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SBIcap Securities के जुलाई में 10.7 लाख एक्टिव अकाउंट रहे। जून के मुकाबले इसमें 50 हजार की कमी आई और दिसंबर 2025 से अब तक 70 हजार की गिरावट हुई है। वहीं Motilal Oswal के एक्टिव अकाउंट 9 लाख रहे। जून के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ और दिसंबर 2025 की तुलना में मामूली 10 हजार की कमी आई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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