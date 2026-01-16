Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Groww shares surge 10 percent back near post listing high target price is here
ब्रोकरेज की पॉजिटिव कमेंट्री से इस शेयर में 10% उछाल, ₹190 तक जा सकता है भाव

ब्रोकरेज की पॉजिटिव कमेंट्री से इस शेयर में 10% उछाल, ₹190 तक जा सकता है भाव

संक्षेप:

ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखी गई। पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री के बाद शेयर में तेजी देख गई। ब्रोकरेज ने इसका प्राइस टारगेट बढ़ाकर ₹190 प्रति शेयर कर दिया है।

Jan 16, 2026 02:41 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Groww share price: डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 10% तक उछल गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 179.75 रुपये तक पहुंच गया। शेयर का ऑल टाइम हाई 193.91 रुपये तो लो 112.02 रुपये है। बता दें कि पिछले साल ही यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी।

अचानक तेजी की वजह

पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री के बाद शेयर में तेजी देख गई। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने ग्रो पर अपनी 'बाय' रेटिंग बनाए रखी और इसका प्राइस टारगेट बढ़ाकर ₹190 प्रति शेयर कर दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी प्रोडक्ट्स में बढ़ते यूजर एडॉप्शन और मजबूत यूजर एक्टिवेशन के कारण लगातार मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ने यह भी कहा कि ग्रो का ब्रोकिंग बिजनेस सभी सेगमेंट में मार्केट शेयर हासिल कर रहा है, जिसे हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स जैसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और कमोडिटीज का सपोर्ट मिल रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि अमीर कस्टमर्स की बढ़ती संख्या वेल्थ मैनेजमेंट के मौके खोल रही है। ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के EPS अनुमानों को 2% बढ़ाया।

ग्रो के तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के मुनाफे में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 547 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का अक्टूबर-दिसंबर 2024 में मुनाफा 757 करोड़ रुपये रहा था। मुनाफे में गिरावट के बावजूद तिमाही में कुल आय सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 1,261 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,004 करोड़ रुपये थी।

ग्रो एएमसी में निवेश

इस बीच, स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने भारत में विश्व स्तरीय क्षमताएं एवं वैश्विक निवेश उत्पाद लाने के लिए रणनीतिक साझेदारी के तहत ग्रो एएमसी में 6.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (580 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। इस तिमाही के दौरान, ग्रो ने प्रमुख क्षेत्रों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा। नगद शेयर खंड में इसकी हिस्सेदारी सालाना आधार इस तिमाही में 21.6 प्रतिशत से बढ़कर 28.8 प्रतिशत हो गई, जबकि शेयर वायदा-विकल्प में इसकी हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 18.1 प्रतिशत हो गई।

