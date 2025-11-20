Groww के शेयरों में 8% की और गिरावट, आने वाले दिनों में दो बड़े ट्रिगर कर रहे इंतजार
संक्षेप: Groww की पैरेंट कंपनी Billionbrains Garage Ventures Ltd. के शेयर दो दिन में 18% टूट चुके हैं, लिस्टिंग रैली के बाद अब तिमाही नतीजों और लॉक-इन खत्म होने का इंतजार है। सिर्फ दो दिन में भारी बिकवाली और ट्रेडिंग में अस्थिरता दिखी है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है।
Groww ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी Billionbrains Garage Ventures Ltd., के शेयर गुरुवार, 20 नवंबर यानी आज 8% टूट गए। इससे पहले बुधवार को भी शेयर 10% के लोअर सर्किट में बंद हुए थे। गुरुवार यानी आज Groww के शेयर 7% गिरकर ₹157.63 पर ट्रेड हो रहे हैं। यह मंगलवार के इंट्राडे हाई ₹193 से करीब 18% नीचे है।
पांच दिन की तेज रैली के बाद दबाव
लिस्टिंग के बाद पहले पांच दिनों में शेयर ने 90% की रैली करते हुए इश्यू प्राइस ₹100 से बढ़कर ₹190 के करीब पहुंच गया था, लेकिन बुधवार को 10% की गिरावट आई। इस गिरावट के साथ अब दो दिन में कुल 18% की कमजोरी देखी जा रही है।
निवेशकों की बिकवाली जारी
बुधवार के घरेलू शेयर मार्केट के क्लोज होने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लगभग 1.6 करोड़ शेयर लोअर सर्किट प्राइस पर बिकने के लिए लंबित थे, जो निवेशकों की भारी बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।
आने वाले दिनों में दो बड़े ट्रिगर
ग्रो की पैरेंट कंपनी का पहला तिमाही नतीजा (लिस्टिंग के बाद) शुक्रवार, 21 नवंबर को घोषित होगा, जिस पर बाजार की नजर टिकी है। इसके बाद 10 दिसंबर को एक और बड़ा ट्रिगर आएगा, जब कंपनी का एक महीने का शेयरहोल्डर लॉक-इन खत्म होगा।
लॉक-इन खत्म होने से बढ़ेगी सप्लाई
नुवामा रिसर्च के अनुसार, 14.92 करोड़ शेयर (कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 2%) 10 दिसंबर के बाद ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में इससे शेयर पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)