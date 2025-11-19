Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Groww shares fall 10 percent in first decline after listing know why
शानदार लिस्टिंग मुनाफे के बाद शेयर बेच निकले निवेशक, लगा 10% का लोअर सर्किट

शानदार लिस्टिंग मुनाफे के बाद शेयर बेच निकले निवेशक, लगा 10% का लोअर सर्किट

संक्षेप: मंगलवार के कारोबार में स्टॉक ने अपने इश्यू प्राइस से करीब 94% की बढ़त हासिल कर ली थी। मंगलवार को ही ग्रो के 46 करोड़ से अधिक शेयरों का भारी ट्रेड हुआ, जबकि इनमें सिर्फ 8.24 करोड़ शेयर डिलीवरी के लिए मार्क हुए।

Wed, 19 Nov 2025 12:17 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Groww share: ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को पहली बार 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला। लगातार छह दिनों की तेज बढ़त के बाद शेयर में यह कमजोरी दर्ज की गई। कंपनी के शेयरों के लिए प्राइस बैंड को भी पहले के 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। ग्रो शेयर प्राइस की बात करें तो बुधवार को यह ₹188.58 पर खुला। दिन का न्यूनतम स्तर ₹169.94 और उच्चतम स्तर ₹188.59 रहा। इसके बावजूद शेयर अभी भी अपने IPO प्राइस से 89% ऊपर ट्रेड कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिस्टिंग के बाद टूटा शेयर

ग्रो के शेयर को बाजार में आए अभी सिर्फ पांच दिन ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान शेयर ने अपने IPO प्राइस ₹100 से लगभग दोगुना उछाल दिखा दिया था। मंगलवार के कारोबार में स्टॉक ने अपने इश्यू प्राइस से करीब 94% की बढ़त हासिल कर ली थी। मंगलवार को ही ग्रो के 46 करोड़ से अधिक शेयरों का भारी ट्रेड हुआ, जबकि इनमें सिर्फ 8.24 करोड़ शेयर डिलीवरी के लिए मार्क हुए।

क्या है रिपोर्ट

नुवामा ऑल्टरनेटिव ऐंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, लॉक-इन अवधि खत्म होने के बाद लगभग 14.92 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का 2% बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इससे शेयरों की सप्लाई बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रो के लिए अगला बड़ा दिन शुक्रवार, 21 नवंबर होगा, जब कंपनी लिस्टिंग के बाद अपने पहले तिमाही नतीजे जारी करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो FY23 से FY25 के बीच Groww ने बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का राजस्व ₹1,141 करोड़ से बढ़कर ₹3,902 करोड़ हो गया, जो करीब 85% की CAGR दर्शाता है। इसी अवधि में PAT ₹458 करोड़ से बढ़कर ₹1,824 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं EBITDA ₹399 करोड़ से उछलकर ₹2,371 करोड़ हो गया, जो ऑपरेटिंग लेवरेज की दमदार स्थिति दिखाता है। हालांकि, राजस्व के मामले में ग्रो अभी भी एंजेल वन और जेरोधा से पीछे है। एंजेल वन का FY25 राजस्व ₹5,238 करोड़ और जेरोधा का ₹8,500 करोड़ बताया गया है। लेकिन एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में ग्रो सबसे आगे है, जिसके पास 1.29 करोड़ एक्टिव यूजर हैं।

एनालिस्ट की राय

मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रिसर्च विश्लेषक प्रशांत टेप्से का कहना है कि शेयर लिस्टिंग के बाद पहले ही काफी उछाल दिखा चुका है। मौजूदा वैल्यूएशन उन्हें काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है और सतर्क निवेशकों को यहां से आंशिक मुनाफा निकालने की सलाह दी है। फिर भी टेप्से का मानना है कि ग्रो लंबी अवधि का मजबूत स्टॉक है, जो भारत में बढ़ती मार्केट भागीदारी का प्रतीक बन सकता है। देश में फिलहाल सिर्फ 16–18% लोगों के पास ही डिमैट अकाउंट है और लगभग 5% लोग ही ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे में ग्रोथ की संभावनाएं काफी बड़ी मानी जा रही हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।