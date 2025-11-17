Hindustan Hindi News
Groww Share rallied over 75 Percent crossed 175 rupee from 100 rupee Founder Lalit Keshre in billionaire list
100 रुपये का शेयर, 4 दिन में 175 रुपये के पार, कंपनी के ‘मालिक’ भी मालामाल

संक्षेप: ग्रो के शेयर 12 नवंबर को लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 100 रुपये था। ग्रो के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20% चढ़कर 178.09 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में ग्रो के शेयर 174.77 रुपये पर बंद हुए। ग्रो के शेयर 4 दिन में 75% उछल गए।

Mon, 17 Nov 2025 08:21 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी ग्रो (Groww) में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। ग्रो के शेयरों ने 4 दिन में ही लोगों को मालामाल कर दिया है। ग्रो के शेयर 12 नवंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 100 रुपये था। ग्रो के शेयर सोमवार 17 नवंबर को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट उछलकर 178.09 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में ग्रो के शेयर 174.77 रुपये पर बंद हुए हैं। 100 रुपये के IPO प्राइस के मुकाबले ग्रो के शेयर 4 दिन में ही करीब 75 पर्सेंट उछल गए हैं। ग्रो (Groww) के शेयरों में आए तेज उछाल से कंपनी के फाउंडर ललित केशरे भी मालामाल हो गए हैं।

बिलेनियर लिस्ट में ग्रो के ललित केशरे की एंट्री
ग्रो (Groww) के शेयर 4 दिन में ही 75 पर्सेंट उछल गए हैं। ग्रो के शेयरों में आई इस तेजी से कंपनी के फाउंडर ललित केशरे की दौलत कई गुना बढ़ गई है। केशरे के पास स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ग्रो के करीब 55.9 करोड़ शेयर हैं, जिनकी वैल्यू सोमवार को 9400 करोड़ रुपये के पार जा पहुंची है। इसी के साथ ललित केशरे का नाम बिलेनियर लिस्ट में शामिल हो गया है। साल 2016 में ग्रो की शुरुआत करने से पहले ललित केशरे फ्लिपकार्ट में सीनियर प्रॉडक्ट्स रोल में थे, जहां उन्होंने फ्लिपकार्ट क्विक और मार्केटप्लेस जैसे अहम इनीशिएटिव्स की अगुवाई की। ललित केशरे ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

पहले ही दिन 130 रुपये के पार पहुंच गए थे ग्रो के शेयर
ग्रो (Groww) के शेयर 12 नवंबर 2025 को 114 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन ग्रो के शेयर उछाल के साथ 130.94 रुपये पर बंद हुए। इसके बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ग्रो के शेयर 17 नवंबर को BSE में 174.77 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 178.09 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 112.02 रुपये है।

17 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
ग्रो (Groww) का आईपीओ टोटल 17.60 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में रिटेल निवेशकों का कोटा 9.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 14.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ग्रो के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 22.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ग्रो के आईपीओ में रिटेल निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे।

