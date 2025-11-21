94% तक चढ़ा शेयर, दो दिन की मुनाफावसूली के बाद आज फिर 7% उछला स्टॉक, आज आएगी बड़ी खबर

संक्षेप: Groww share price: ब्रोकरेज कंपनी ग्रो के शेयरों में आज फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कमजोर बाजार में भी यह स्टॉक मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है।

Groww share price: ब्रोकरेज कंपनी ग्रो के शेयरों में आज फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कमजोर बाजार में भी यह स्टॉक मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। इस तेजी के पीछे की वजह कंपनी से जुड़ी खबर को माना जा रहा है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों 7 प्रतिशत की तेजी आई है।

आज बीएसई में कंपनी के शेयर 156.47 रुपये के लेवल पर खुले थे। 7 प्रतिशत की तेजी के बाद यह स्टॉक बीएसई में 168.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। हालांकि, कुछ नरमी इसके बाद देखने को मिली है।

94% तक चढ़ा है भाव इस कंपनी का आईपीओ जब आया था तब इश्यू प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर था। ग्रो के शेयरों का 52 वीक हाई 193.91 रुपये है। इश्यू प्राइस से ग्रो का शेयर करीब 94% तक चढ़ा था। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 112.02 रुपये है। बता दें, बीते दो कारोबारी दिनों के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? मेहता इक्विटीज से जुड़े सीनियर वाइस प्रेसीडेंट और रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तपसे कहते हैं, “चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही इंडियन ब्रोकरेज कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इसकी वजह ट्रेडिंग वैल्यूम घटने और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में गिरावट है। ज्यादातर कंपनियों को इस दौरान रेवन्यू के मौर्चे पर झटका लग सकता है। उनकी कमाई प्रभावित हो सकती है।”

प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कहां है कंपनी? ग्रो के पास इस समय 12 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं, जेरोधा के पास 7 मिलियन और एंजल वन के पास 6.85 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल के पास 930,000 एक्टिव यूजर्स हैं।