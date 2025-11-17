छप्परफाड़ कमाई, इस नए नवेले स्टॉक ने उड़ाया गर्दा, IPO से 60% चढ़ा भाव

संक्षेप: Groww target price: ग्रो के शेयरों में तूफानी तेजी लगातार देखने को मिल रही है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है। जिसके बाद ग्रो (Billionbrains Garage Ventures Ltd) के शेयरों का भाव बीएसई में 160 रुपये के पार पहुंच गया।

Groww target price: ग्रो के शेयरों में तूफानी तेजी लगातार देखने को मिल रही है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है। जिसके बाद ग्रो (Billionbrains Garage Ventures Ltd) के शेयरों का भाव बीएसई में 160 रुपये के पार पहुंच गया। यह इश्यू प्राइस की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है। बता दें, यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब ग्रो के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

ग्रो का आईपीओ जब आया था तब कंपनी ने 100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। तब से अबतक कंपनी के शेयरों में 60% की तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं, बीएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 114 रुपये पर हुई थी।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय? कंपनी के शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 158 रुपये का है। इसके पीछे की वजह कंपनी की वैल्यूएशन और आर्थिक आंकड़े हैं।

क्या था ग्रो के आईपीओ का साइज स्टॉक ब्रोकिंग एप ग्रो के आईपीओ का साइज 6632.30 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 10.60 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के तहत 55.72 करोड़ शेयर जारी की है। कंपनी का आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर तक खुला था। इस आईपीओ का लॉट साइज 150 शेयरों का था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को 15000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

ग्रो का आईपीओ एंकर निवेशकों से 2984.54 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 3 नवंबर को ही ओपन हो चुका था।

3 दिन में 17 गुना सब्सक्रिप्शन तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान ग्रो के आईपीओ को 17.60 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ में 9.43 गुना, क्यूआईबी सेक्शन में आईपीओ को 22.02 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 14.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।