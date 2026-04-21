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IPO प्राइस से दोगुना हो गया यह शेयर, 122% बढ़ा है मल्टीबैगर कंपनी का मुनाफा

Apr 21, 2026 07:35 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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6 महीने से भी कम में ग्रो (Groww) के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। मार्च 2026 तिमाही में ग्रो का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 122% बढ़कर 686 करोड़ रुपये रहा है।

IPO प्राइस से दोगुना हो गया यह शेयर, 122% बढ़ा है मल्टीबैगर कंपनी का मुनाफा

ग्रो (Groww) के शेयर सोमवार को इंट्राडे के दौरान उछाल के साथ 205.50 रुपये पर पहुंच गए। ग्रो के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। 6 महीने से भी कम में ग्रो के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो को बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ऑपरेट करती है, यह इसकी पैरेंट कंपनी है। ग्रो का कंसॉलिडेटेड मुनाफा मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 122 पर्सेंट बढ़ा है।

ग्रो को हुआ है 686 करोड़ रुपये का मुनाफा
ग्रो (Groww) को मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 686 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। वहीं, ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 87 पर्सेंट बढ़कर 1505 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में ग्रो का इबिट्डा सालाना आधार पर 142 पर्सेंट बढ़कर 939 करोड़ रुपये रहा है, जो कि अच्छे मार्जिन एक्सपैंशन को दर्शाता है। टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 2.16 करोड़ पहुंच गए हैं, जो कि सालाना आधार पर 25 पर्सेंट ज्यादा हैं। वहीं, एक्टिव यूजर्स 1.67 करोड़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर टोटल कस्टमर एसेट्स सालाना आधार पर 36 पर्सेंट बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये रही है। मार्च 2026 तिमाही के दौरान नेट इनफ्लो 25000 करोड़ रुपये रहा है।

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6 महीने से कम में दोगुना हो गए ग्रो के शेयर
ग्रो (Groww) के शेयर पिछले 6 महीने से भी कम में दोगुना से ज्यादा हो गए हैं। ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 नवंबर 2025 को खुला था और यह 7 नवंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ में शेयर का दाम 100 रुपये था। ग्रो के शेयर सोमवार 20 अप्रैल 2026 को BSE में इंट्राडे के दौरान 205.50 रुपये पर पहुंच गए। यानी, कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। पिछले एक महीने में ग्रो के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक ग्रो के शेयर 27 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। 30 मार्च 2026 से लेकर अब तक ग्रो के शेयरों में 31 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। ग्रो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 214 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 112.02 रुपये है। ग्रो का मार्केट कैप सोमवार 20 अप्रैल 2026 को 1,23,244 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। मार्च 2026 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 27.38 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 71.31 पर्सेंट है।

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Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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